汪小菲養起大S全家？匯款證據揭年付4049萬台幣　鬧具俊曄窩囊廢

【汪小菲／大S／具俊曄】台灣藝人大S和汪小菲之間的恩怨情仇今（21）日再掀波瀾，有台灣週刊爆料汪小菲未履行離婚協議，自今年3月起沒再支付生活相關費用，至今已積欠逾500萬（台幣、下同），大S只好向台北地院聲請強制執行，且法院已裁准。



對此，稍早汪小菲公開兩張過去一年支付的家用明細，留言更爆粗說道：「不想再給這個家付電費了！」後來他更暗批具俊曄：「別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？」

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汪小菲今在個人微博公開兩張家用支付明細，上頭記載從去年（2021）12月至今年11月，他支付包括大S和家人的生活費、學費、家人在瑞士念書租房費用、司機加班費、社區管理費、房貸、水電費等，合共支付高達4049萬元。

驚人的是，汪小菲除了每月要付106萬的房貸，2月結算一次的社區管理費13萬，每月給大S指定費用100萬，大S和具俊曄新婚後住的位於松勇路的豪宅，電費最貴的一期竟高達9萬4千元。

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汪小菲爆粗說「作為一個男人，他們結婚了，我他X的不想再給這個家付電費了！司機，阿姨，都是我在開工資，學費，生活，一分沒少！」隨後他更在留言區再罵「那個家4個億台幣，我買的，付了2.4億首付，每月100多萬房貸我付著，全是我設計的風格，裝修都是我盯著！」最後更疑似暗轟具俊曄：「別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他X的讓我付電費」，火藥味十足。

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針對今日台媒《鏡週刊》的報導，汪小菲也發聲明澄清，他表示和徐熙媛簽署離婚協議，因顧及家人，故願意支付超乎尋常的巨額費用，並強調「本人迄今非但付足，更額外支付巨額款項予徐女士…絕非週刊所載數十萬元而已。」他也在聲明中提及，目前存在的爭議，「就是本人不想再另外付所謂的家用和電費，就這麼簡單。」

汪小菲聲明。（TVBS授權使用）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】