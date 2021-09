尚氣｜角色原型竟是李小龍？一文看清尚氣電影版與漫畫4大異同

Marvel電影宇宙(MCU)第25 部電影作品《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)終於登場!然而這部電影在製作時期就有很多爭議,包含了《尚氣》從1973年開始的漫畫原著故事就表現了當時大美國對東方的凝視、以及許多刻板印象……不過官方後來也指出「絕對不會使用舊時代下不合時宜的錯誤元素」,但也因為如此,在MCU的25部電影中,《尚氣與十環幫傳奇》絕對可說是「跟原著差距最大」、「設定修改最多」的一部作品!

文: Daniel Hsu(GQ Taiwan)



我們將從「人物設定」與「世界觀設定」的不同,來看看電影與漫畫到底有多不一樣?而這些改編又會如何影響Marvel電影宇宙之後的發展?

一、尚氣?上氣?徐尚氣?

【電影】

在電影中,上氣是「十環幫」首領文武的兒子,自幼接受組織的嚴格培訓,被父親訓練成為刺客,精通各種武術招式。長大後離開十環幫,化名為「Shaun」希望在舊金山過著平常人的生活。長大後仍被父親找到,返家後知道了自己母親的真實身份、以及父親偏執的可怕計畫,並打算阻止父親對世界的威脅……

《尚氣與十環幫傳奇》電影導演Destin Daniel Cretton將尚氣類比於1997年電影《驕陽似我》(Good Will Hunting)中的Will,認為這兩個角色均兼具男子氣概和脆弱內心,並有著自己不知情的秘密和超能力。演員劉思慕澤認為「找尋身份認同」是該角色的核心,而非他的武功。

【漫畫】

漫畫原著的「上氣」最早於1973年12月的漫畫中登場,由於當時Marvel漫畫解釋到「Shang-Chi」這個名字的意思是「昇華的靈氣」(The rising and advancing of a spirit)所以早期的中文譯名很理所當然的稱為「上氣」,而「尚氣」則是到了這次電影版後才有的新中文寫法。

在漫畫中明確的指出了他生於中國的河南,其父親是被稱為「滿大人」的「鄭祖」(對,跟電影的「文武」不同,這點我們後面會詳細提到),尚氣的創作原型來自荷李活武打明星李小龍,尚氣在漫畫中設定為「功夫大師」擅長各種武器或非武器的裝備,特別擅長棍、雙節棍和劍等。而在他加入了復仇者聯盟後,在一次任務中因為接觸了宇宙輻射,之後也因此獲得了「影分身」的技能!

另外,在《尚氣與十環幫傳奇》中特別設定了尚氣的本名叫「徐尚氣」,但事實上在原著中並沒有為尚氣設定明確的姓氏。

二、滿大人?文武?鄭祖?

【電影】

在電影中,由梁朝偉飾演的「文武」有著神秘背景,他被設定是1,000年以前的人(換算實際朝代大約是北宋前期接近中期的宋真宗時期的人),因為意外獲得了神秘的「十環」,因為「十環」的神力殺遍四方,成為了一方的領袖(略影射當時的契丹);他也因為十環的神力,是的他得以長生不死,而隨著時代的更迭,他雖然從一方帝國霸主轉為秘密幫派「十環幫」首領,但對於全世界仍有著一定的影響力!

文武千年的壽命讓他換過很多次名字,但在1996年,他認識來自神秘緯度國家「大羅」的女子映麗,便與其相愛生下來尚氣和夏靈,而「文武」則是映麗稱呼他的方式,也是千百年來他所擁有的眾多名字中,他最喜愛使用的!因為與映麗相愛,文武本來欲金盆洗手,卻不了過去的仇家前來尋仇導致映麗死亡,文武在失去摯愛的痛苦下重啟「十環幫」,並有比過往更殘酷的方式經營。

【漫畫】

Marvel漫畫的「滿大人」這個角色最早於1964年2月的漫畫中首次登場(比兒子尚氣早得多),最一開始在漫畫中並沒有特別交代其背景,就是單純設定他是一個擁有十枚魔戒的華人反派(「十環」的漫畫設定是十枚戒指,每一枚都有不同的魔力,而電影改為十個手環,這之間的差異我們之後在討論《尚氣與十環幫傳奇》漫畫與電影「世界觀設定」不同的文章中會詳細介紹),是直到後來其兒子尚氣這個角色被創造出來後,才開始漸漸為他補足背景設定。

根據漫畫的設定,滿大人是蒙古族人,是成吉思汗的後代,與電影純華人不同,原著中的滿大人其實是蒙古人與英國人的混血,甚至他的母親還是一名英國貴族!而他的發跡時間其實是清朝,本名為「鄭祖」,從小在一所西藏寺院中接受教育,並學習武術、奧術知識和所有已知的科學;離開寺院後成立了幫派組織,最早主要是為了保衛人民,但後來隨著清朝的內憂外患與世界局勢,而轉為恐怖組織幫派。

在Marvel電影中,2013年的《鐵甲奇俠3》(Iron Man 3)中,由Ben Kingsley所飾演的「假滿大人」的形象更為符合漫畫原著中這個角色的樣貌。但畢竟《鐵甲奇俠3》本來就說Ben Kingsley所飾演的是「假滿大人」,而在《尚氣與十環幫傳奇》中Ben Kingsley也回歸演出,主要是描述在《鐵甲奇俠3》後,文武因為Ben Kingsley冒充他的事情,而將其抓到總部中囚禁;「滿大人」這個稱號從來都不是文武的稱號,電影設定是因為當初《鐵甲奇俠3》Ben Kingsley為了要假扮「十環幫首領」卻不知到十環幫首領的名號到底是什麼?所以才自行取了「滿大人」的名字,而這件事在《尚氣與十環幫傳奇》電影中,也藉由梁朝偉的口,Marvel自行嘲弄了一番!

三、尚氣的妹妹?姊姊?

【電影】

在《尚氣與十環幫傳奇》中,由張夢兒(Meng'er Zhang)所飾演的「徐夏靈」,是文武與映麗所生,尚氣「同父同母」的親生妹妹,然而在映麗死後,因為文武稱看到女兒會想起死去的妻子,所以對其十分冷落。而就在父親一心一意將哥哥培養成殺手的同時,她自己在旁偷偷練武,並憑著過人的聰明才智,居然也練得比十環幫中絕大部分的殺手都還要厲害!

在夏靈16歲的時候,她自己偷偷逃離十環幫,並在澳門經營地下拳擊生意;後來跟尚氣一樣,在被父親找回家後,知道了自己母親的真實身份、以及父親偏執的可怕計畫,並與哥哥一起阻止父親對世界的威脅……而在文武死後,本來說是要關閉十環幫,卻又改變決定接手成為新的十環幫首領,並且壯大開發女殺手!(最後還有字幕表示,十環幫在之後電影會繼續出現!)

【漫畫】

原著中的尚氣同時擁有姊姊與妹妹,而他與他的姊妹們卻都是同母異父(在原著的設定裡,尚氣的親生母親其實是一名白人女子),漫畫中也並不如電影所演,十環幫從來都沒有拒絕女性練武,反而是尚氣的姊妹們也都武功高強。

電影《尚氣與十環幫傳奇》中「徐夏靈」整體上,不論是在外觀造型的形象或是與尚氣的親密情感,都比較近似於漫畫中尚氣的姊姊「花洛舒」(Fah Lo Suee);但到了電影結尾,夏靈接手十環幫的設定,這部分在原著中卻是由尚氣的「妹妹」──有「凶錘」(Hammer)外號的「Shi-Hua」擔當!

「Shi-Hua」是 2020年9月新連載的Marvel漫畫的新角色,在最新的連載中,一直作為反派的「滿大人/鄭祖」終於被尚氣殺掉,而尚氣的妹妹「Shi-Hua」則接手成為新的幫派首領,並且與尚氣敵對。不過在漫畫中:「Shi-Hua」的形象是一個剃著光頭、體格壯碩的女子,但從《尚氣與十環幫傳奇》的設定看來:「徐夏靈」這個角色應該就是花洛舒與 Shi-Hua 的整合,在電影前面主要是以花洛舒的戲份為主,但之後的發展很有可能會用花洛舒的形象走 Shi-Hua 的故事發展線……

四、誰才是尚氣真正的母親?

前面提到漫畫原著中,尚氣的母親其實是一名白人女子,那是鄭祖以「滿大人」之名接近,由於受到他的能力引誘,該白人女子同意了他的生子提議。原著的尚氣之母簡單就用三言兩語帶過了,但電影中尚氣之母卻有很重要的地位!(甚至《尚氣與十環幫傳奇》電影最一開始就是尚氣之母作為旁白開場的!)

在電影中,尚氣的母親由陳法拉飾演,她的身分是來自另外一個維度世界「大羅」的人「映麗」。在很久很久以前,大羅擁有超高的科技文明(可以想像大羅就是中國風的瓦甘達),但因為遭受「嗜靈怪物」的侵犯而幾近毀滅,幸而得到神龍的相助,所以大羅人決定守護封印嗜靈怪物的山洞口,不讓怪物跑到其他維度宇宙去。

大羅同時也是一個充滿魔法靈獸的地方(事實上中國道教中真的有「大羅」這個神話之地,我們之後在介紹《尚氣與十環幫傳奇》會在詳細介紹),最初是文武想要征服大羅,而來到大羅位在地球上,與地球連結的出入口位置,而遇到守護這個出入口的映麗!

另外深受大家討論,楊紫瓊在電影所飾演的角色則是映麗的妹妹,名叫映南,也是原創角色。

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載,原標題:【重雷】【GQ科普】漫威宇宙設定變動最大的一部?《尚氣與十環傳奇》中 4 個重要人物電影與漫畫差異比較】