李小龍對戰「葉問」甄子丹　感人結局惹哭網民

現年58歲的甄子丹日前在其社交平台Instagram上載了一條長近3分鐘的CG動畫，內容是講述他幻想與已故傳奇武打巨星李小龍的世紀奇幻大戰。
據了解，這條長約3分鐘的短片名為《A Warrior's Dream》，並由動畫師Jin LI在2014年所製作。而甄子丹近日在Instagram上與粉絲分享這作品，並寫道：「有沒有人看過？甄子丹對戰李小龍，李小龍對戰葉問。」（Has anyone seen this? DY vs BL, BL vs Ipman），並標籤他的妻子汪詩詩、女兒甄濟如及兒子甄濟嘉。
有網民留言指，兩強相遇後的結局非常感人，更大讚短片製造非常好。
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