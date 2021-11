李小龍對戰「葉問」甄子丹　感人結局惹哭網民

現年58歲的甄子丹日前在其社交平台Instagram上載了一條長近3分鐘的CG動畫,內容是講述他幻想與已故傳奇武打巨星李小龍的世紀奇幻大戰。



甄子丹與奇洛李維斯合作《殺神John Wick 4》。(影片截圖)

據了解,這條長約3分鐘的短片名為《A Warrior's Dream》,並由動畫師Jin LI在2014年所製作。而甄子丹近日在Instagram上與粉絲分享這作品,並寫道:「有沒有人看過?甄子丹對戰李小龍,李小龍對戰葉問。」(Has anyone seen this? DY vs BL, BL vs Ipman),並標籤他的妻子汪詩詩、女兒甄濟如及兒子甄濟嘉。

有網民留言指,兩強相遇後的結局非常感人,更大讚短片製造非常好。

