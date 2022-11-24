大S豪宅電費每月達3萬台幣！專家揭「其實很省」點出1電器極耗電

中國富商汪小菲近日發文狂轟前妻大S（徐熙媛），還曬出「支出明細」，意外曝光大S松勇路豪宅電費平均3萬多元（台幣、下同），最貴一期甚至達到每月4萬7100元。台灣房仲業者表示，豪宅電費很大一部分都是支付大廳、庭園、休閒設施等公共電費，所以每個月3萬多元其實不算多，甚至算節省。



【相關圖輯】汪小菲養起大S全家？匯款證據揭年付4049萬台幣 鬧具俊曄窩囊廢（點圖放大看汪小菲公開的「支出明細」👇👇👇）

+ 12

大S和汪小菲2016年買下台北信義豪宅頂樓戶，總價3億6188萬元，權狀面積236坪，實際室內使用空間約123.25坪。根據汪小菲秀出的「支出明細」，可見他每月仍繳交106萬元的房貸，貸款期限20年。

【相關圖輯】大S：「我沒拿到4千多萬（台幣）！」點圖放大看她對於事件的完整聲明👇👇👇

+ 3

根據台媒《聯合報》報導，台北信義有門廳、花園、宴會廳、交誼廳、健身房、韻律瑜珈教室、多媒體視聽室、圖書室、撞球間、麻將室、飛鏢、桌上冰球、鋼琴房及空中花園BBQ等，還有高科技監控系統偵測火災，再加上兩部電梯、公設照明、花木澆灌、冷氣等，要分攤的電費相當可觀。

【相關圖輯】張蘭列10點稱大S勒索汪小菲「恐嚇訊息我都留著」結婚疑另有目的（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

台灣住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，大S豪宅室內面積約100多坪，光客廳可能就要開兩台冷氣，如果是夏季電費，或進入冬季，電費應該更高，因為暖氣、電暖爐是「吃電怪獸」。

事實上，根據台電公布的累進電價，自今年7月1日起，每月夏季電費（6月1日至9月30日）用電數超過1001度以上用戶，每度6.99元。

【相關圖輯】汪小菲爆粗喪鬧大S全家 揭小S濫用藥物、妹夫婚內出軌「好多P」（點圖放大重溫汪小菲又鬧了前妻全家什麼👇👇👇）

+ 5

以汪小菲公布的松勇路豪宅最貴一期的「7至9月電費」9萬4201元來看，因採取夏季累進電價，可推算出2個月用電約13476度，包括公共用電在內，平均一個月用電6738度。

大S豪宅「台北信義」緊鄰捷運象山站，周邊生活機能卓越。（ETtoday授權使用／記者賴志昶攝）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】