汪小菲揚言燒毀貴價床褥　品牌回應讓網民笑翻：連他買的都不幫他

汪小菲因被追討家用費500萬台幣，於11月21號狂發文掀戰，狂罵前妻大S一家，成為外界討論焦點。而他屢屢提及的床褥有傳是皇室品牌Hästens海絲騰，汪小菲22號揚言要把床褥「燒毀處理」，沒想到Hästens於官方微博轉發一則自家影片，內容竟是強調品牌的床具有「阻燃效果」，貼文一出引起大批網友前來討論，紛紛笑稱：「汪小菲要被氣死了哈哈哈哈！」



【圖輯】汪小菲愛用的瑞典皇室御用品牌床褥「最貴可達300萬人民幣」（點圖放大了解👇👇👇）

+ 1

汪小菲在微博上表示，要將大S歸還的床褥燒毀，沒想到床褥品牌Hästens（海絲騰）前面屢遭提及時未做任何聲明，但在官方微博轉發一則自家影片，內容為說明品牌床組面料具有「阻燃」功能，實驗人員使用噴火槍噴燒一張普通床、一張Hästens床褥，前者快速燃燒到焦黑，Hästens床褥僅表面焦黑但未燃燒。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

+ 7

品牌Hästens還在轉發內文覆上一個笑臉表情，因此許多網友認為是在回應汪小菲，立即吸引一票網友前來朝聖並討論，不少網友笑稱：「汪小菲要被氣死了哈哈哈哈！」、「請告訴小菲，該怎麼燒毀這個床褥」、「心疼這個男孩，為什麽連他買的床褥都不幫他」、「該給汪小菲營銷費，這宣傳無敵」、「哈哈哈哈哈哈哈海絲騰是最大贏家」。

【相關圖輯】大S：「我沒拿到4千多萬（台幣）！」點圖放大看她對於事件的完整聲明👇👇👇

+ 3

【相關圖輯】汪小菲養起大S全家？匯款證據揭年付4049萬台幣 鬧具俊曄窩囊廢（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

【相關圖輯】張蘭列10點稱大S勒索汪小菲「恐嚇訊息我都留著」結婚疑另有目的（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

延伸閱讀：

綠營副秘書長請台北市民給機會必定「拚死拚活做到好」 網酸：是不是有失業壓力？

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】