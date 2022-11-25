汪小菲深夜直播同床驚現一女子「啪一聲」疑被拍打　畫面下秒變黑

汪小菲近日遭爆料積欠大S逾500萬台幣生活費，他21號在微博上暴走，一連發了23條微博，砲火猛烈。事隔才5天，汪小菲今（25日）凌晨突然開啟直播，豈料直播時卻突然出現一名女子的聲音，該女子說完話後汪小菲立刻將直播中斷，網友們紛紛瘋猜該女子就是張穎穎。



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汪小菲今天凌晨1點多突然開直播，直播時汪小菲躺在床上，還將房間的燈調暗，灰暗中看得出他身後坐著一名女子，正當汪小菲在與網友們聊天說到「好幾萬人呢已經」，約莫15秒後床後方的女子便說了句「我在呢我在」，汪小菲則故作鎮定地說「現在正在通話呢！不說話了」，隨即聽到「啪」的一聲疑似是汪小菲遭女方拍打了一下，直播畫面隨即中斷，全程直播僅短短9分鐘就收場。

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畫面今天一早在微博上瘋傳，網友們紛紛痛罵汪小菲是「豬隊友」，「彷彿氣死張蘭他就能當家了似的」、「張蘭好不容易把口碑扭轉過來，汪小菲一出現又回到從前」、「這麼搞孩子媽，不就是為了張三兒和賣貨嗎，正常」、「張蘭一個人就能X翻S家，但是加上汪小菲就不好說了」、「扶不起的阿斗，慫包兒子」、「張穎穎也是個拖後腿的，這個時候就不要說話啊」；也有網友認為這是汪小菲故意的，「感覺他故意的，就想幫前妻挽回輿論導向」。

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此外，有網友出面替汪小菲說話，直指畫面中並非汪小菲的聲音，但有網友隨即拿出汪小菲在凌晨直播的證據打臉。

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