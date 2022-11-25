具俊曄在2018年密會大S？ 被指心虛刪帖 罕見大動作闢謠
撰文：聯合新聞網
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汪小菲母親張蘭11月23日在微博發第二篇聲明，以汪小菲的角度寫下十點回應大S，後來又刪文，讓人霧裏看花，目前她的微博僅保留了11月22日發的第一篇聲明。
而這篇聲明中她直指大S和現任老公具俊曄根本不是在離婚後才有聯繫，而是在和汪小菲仍有婚姻關係時就和對方來往，不少網民當起柯南，去挖具俊曄的IG，發現他2018年貼過幾次來台灣的文，一口咬定這就是證據。
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不僅如此，網民還傳具俊曄心虛偷偷刪了2018年來台灣的貼文，微博上「具俊曄刪了18年飛台北的Instagram」衝上熱搜詞第一。然而仔細去看具俊曄的IG可發現，他2018年來台灣的貼文一個都沒刪，全部都還在，大陸網友眼見被打臉，才知道原來都是營銷號在造謠，微博上也有網友罵造謠者「一群鄉巴佬大概是沒用過Instagram」。
具俊曄11月24日晚也在IG首發聲，寫下「Stop Fake News」，並貼出多張2018年自己在IG的貼文，證明根本沒有所謂心虛刪文一事，不少網友立刻留言力挺，表示「加油！辛苦你們了！跟瘋子講話是無效的」、「拒絕假新聞、假消息，支持哥哥」。
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