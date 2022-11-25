汪小菲：別再吃人血饅頭！微博怒罵逾百字事後秒刪文　母子疑反目

張蘭和汪小菲連日攻擊大S全家，所作所為連大陸網友都看不下去。稍早汪小菲又發微博，怒斥：「請各位直播的人不要再利用我們吃人血饅頭了，老子不富裕，但也不靠這個掙錢。」



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但他似乎沒有搞清楚，這幾天蹭熱度直播最兇的就是老母張蘭，網友被他搞糊塗，不知道是不是他們母子反目。而張蘭因為在直播中不停怒罵大S和具俊曄，最後連床褥都賣上了，賺足話題和流量，但也讓兩岸的網友看到她的下限，搖頭認為她實在不厚道。

汪小菲也沒被少罵，他凌晨直播中出現妙齡女子聲音，疑似就是緋聞女友張穎穎，再度「提醒」網友們他過去所作所為。

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但他從未認錯，反而振振有詞寫下「不管我們對錯與否，那也是我們的家事」。他發文不忘警告「除非我們說話，其他都是廢話」，當然不意外的是最後他又秒速刪除文章。

汪小菲發文斥責直播蹭他熱度。 （微博截圖）

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