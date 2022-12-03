22歲日本女偶像腳痛驚揭患罕見癌症「挖肉痛切神經血管」停工化療
撰文：聯合新聞網
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日本地下女團「ゆるっと革命團」22歲成員菅原雛（菅原ひな）罹患罕見癌症「滑膜肉瘤」，她歷經手術挖除腿部肌肉、切除部分神經、血管，後續還要持續化療。
菅原雛今年七月左腳劇痛，就醫檢查後發現罹患罕見癌症「滑膜肉瘤」，她28號透露已接受長達9小時的手術，「大量腿部肌肉，神經、血管都被切除」，後續還需化療，坦言「以後可能不能再運動跑步了」。喜歡跳舞的她還向粉絲致歉「謝謝你們喜歡我，然後，對不起」。
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面對讓人煎熬的抗癌過程，菅原雛正向積極，陸續透過社群和粉絲分享術後狀況，表示自己在使用助行器練習行走，表示：「做完手術的左腿還會痛，走路都僵硬，但我想快點走路」，也表示有很多人都在與癌症做鬥爭，感謝大家的關心，並稱雖然很艱難：「但我會努力的！」
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