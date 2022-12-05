啦啦隊女神林襄IG突曬素顏照 迷人電眼實情「長這樣」惹網民熱議
撰文：聯合新聞網
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台灣啦啦隊女神林襄近來話題不斷，但近來許多粉絲卻發現林襄甚至在社交平台發文，似乎神隱了一段時間。昨（4號）她突然在IG現蹤，更意外曝光素顏照，引發網友熱議！
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林襄最近已好幾天沒再更新社交平台，讓許多粉絲相當擔心。昨天林襄突然在IG曝光搭捷運的照片，只見她戴著口罩並戴著棒球帽，全臉只露出沒化妝的雙眼，還自嘲「水腫」。此外，她也告訴粉絲們最近少發文的原因：「大家很關心我消失了，沒有啦，休假時習慣放下手機離開社群網絡。」
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據悉，林襄近來工作除了加入《全明星運動會》第4季外，先前接受傳媒訪問時也表示希望能當個演員，因此已有規劃並報名相關課程；而近來「Sandy」吳姍儒需請假待產，憲哥更將林襄列入代班《小明星大跟班》的主持人名單中。
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