林襄當眾「被小鮮肉求婚」結局超意外　揭初戀往事差點18歲變人妻

啦啦隊女神林襄26日穿着品牌douchanglee的一席白紗，甜美現身輕珠寶代言活動，現場被小鮮肉套上求婚戒指！



原來，向她求婚的這個對象是林襄的三歲姪子，因為林襄接下了第一個輕珠寶代言，因此找來自己的姪子現身記者會，安排了為她套上戒指的橋段。

沒想到年紀尚小的姪子拒絕配合，一代女神被鮮肉拒絕，林襄笑說：「沒想到被那麼小的小鮮肉求婚，小時候想要早婚早生，但現在專心投入事業，感情的部分順其自然。」

原來林襄說自己很嚮往家庭，她透露18歲很想與初戀男友結婚，當時兩人交往三年：「年輕的時候交往都以為會走到最後，最後才發現這個不行。」

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但她說初戀男友曾在她傷心失落的時候給她安慰：「那時候他送我小熊軟糖，讓我很感動到流淚，小熊軟糖從此對我有很大的意義。」希望未來男友也是注重節日儀式感的人，禮物輕重不重要，但喜歡一起過節的感覺。

最近工作滿檔的林襄也擔任《全明星運動中4》黃隊經理，被問到隊內傳出林玉書被欺凌退隊一事，她低調表示「她是好朋友，會想送她珠寶」，巧妙避開敏感話題。

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