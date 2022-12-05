范瑋琪一連痛失兩位至親　婆婆剛離世　74歲父親跌倒受傷搶救不治

范瑋琪（范范）上月忍痛送別婆婆，沒想到74歲的父親驚傳過世，據悉他跌倒後搶救不治，對此，范范的經紀公司表示：「范范的父親這幾年受帕金遜症所困，身體狀況大不如前，較為虛弱。」



范范的父親在4號清晨失足跌倒，傷及頭部緊急送醫，搶救後宣告不治，經紀公司表示：「現階段范范和黑人先以處理范爸爸後事為主，也謝謝大家關心。」

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范范在短時間內痛失兩位至親，更讓人難過的是本月20號是范范父親的75歲生日，如今天人永隔，格外痛心。

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