吳亦凡入獄驗身「私處真實尺寸」揭曉　目擊人一看驚呼：營養不良

吳亦凡去年涉性侵遭逮，日前判決出爐，遭判13年有期徒刑附加驅逐出境。雖然他已消失在大眾眼前，但不少他的傳聞仍四起，他被爆出性侵時遭網紅都美竹稱下半身尺寸如「牙籤」，想不到最近又有人親眼目睹尺寸後公佈真實大小。



YouTuber「老王」新片爆料，吳亦凡因被關入看守所，所以必須驗身，看過他下體的人爆料說：「他的東西尺寸確實一般，但也沒有到牙籤一樣，就是比一般還要營養不良一些。」

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此外，他也加碼爆料吳亦凡在看守所生活，某天要洗澡問旁人為什麼沒有熱水，被笑把看守所當自己家。更有獄友某幾個晚上曾看見他掉眼淚，老王不禁感嘆：「看守所內最痛苦的除了自由被限制外，就是跟外界消息完全阻隔，根本不會知道現在發生了什麼事，屬於精神上的折磨，奉勸各位網友好好做人，不要挑戰公權力。」

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