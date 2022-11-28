吳亦凡恐遭化學閹割　過來人揭恐怖副作用　網民：小牙籤保不住了

大陸男星吳亦凡去（2021）年遭網紅都美竹踢爆引誘未成年少女，因涉嫌強姦、聚眾淫亂，被北京警方刑事拘留後被逮捕，男神形象一落千丈，更被大陸當地封為「劣跡藝人」，而陸媒25號也宣告此案判決結果已出爐，吳亦凡被判有期徒刑13年，附加驅逐出境。



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吳亦凡本身為加拿大國籍，有網友就指出，他待服役期滿後被驅逐至加拿大，若面臨當地沒有追訴期的性侵起訴，將可能受到「化學閹割」恐怖伺候，讓網友直呼是吳亦凡「最好的歸宿」。

吳亦凡的判決出爐後轟動各界，除了對於有期徒刑的13年時長多有討論，驅逐出境將被遣送回加拿大的後續，也成為網友議論紛紛的焦點，有網友就翻出加拿大的法律，表示性犯罪在加拿大是沒有追訴期的，若受害者有意在加拿大對吳亦凡提出告訴，吳亦凡恐將接受「化學閹割」的恐怖刑罰。

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據了解，「化學閹割」即「化學去勢」，有親身經歷過的受刑人就透露，此刑罰會令人痛不欲生，生殖器官雖不會真的被摘除，但會在體內注射藥物以減少男性荷爾蒙，受刑人並不會因此真的絕育，但會達到抑制性衝動的作用，還可能會引起視覺即記憶力衰退等副作用。根據外媒《每日郵報》報導，這種藥物需要每3個月注射一次，除了施打當下會讓受刑人非常痛苦，注射藥物後腦中仍會有慾望但身體卻無法做出任何反應的身心折磨，更會讓受刑者生不如死，顯見該刑罰的恐怖程度。

消息一出，許多網友就諷刺表示：「有比這更慘的嗎」、「恐怕連小牙籤都要保不住了」、「牙籤終於變成棉籤」、「籤籤本色出演」、「個人非常建議吳籤進行化學閹割」、「超適合吳籤」、「前半生後半生的反差太大，人呀得意不能忘形」、「真的是吳亦凡最好的歸宿！」

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