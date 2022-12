幸福育兒365｜鄧明儀：從汪小菲吳亦凡反思「媽寶男」育成之路

她們為孩子建保護牆、舖紅地毯,認為自己所做的全都是為孩子好,然而過度的干涉與操控是「愛你變成害你」,慢慢讓孩子走上成「寶」之路,既不懂管理自己的行為,甚至像吳亦凡般摧毁了自己人生。

台灣輕喜劇《戀愛慢半拍》於串流平台正式上線,表面上是徐若瑄與柯震東談情說愛,骨子裡卻在探討母子關係議題,導演陳駿霖說:「沒有體驗過心碎,永遠不會成長,每個人都可以在這個故事裡找到成長的影子。」也讓一些「港媽」及「直升機家長」們好好反思對孩子的愛。

電影英文片名Mama Boy,顧名思義是「媽寶男」,意指那些被媽媽寵壞了的孩子。片中由柯震東飾演的小洪因父親早逝,從小與母親相依為命,母親把兒子的生活裡裡外外都打理得妥妥當當,並為他的人生下指導棋,就連女朋友也要為他安排,讓29歲的他不但缺乏自信且患上社交障礙,凡事皆慢半拍,就像在水缸裡被受保護的金魚般永不能長大⋯⋯

現實中的Mama Boy「媽寶男」未必像柯震東傻氣可愛,但其原生家庭一樣都有個缺位的父親及「操控型」的強勢母親,他們長大後性格特徵通常是不獨立、不果斷、情緒化、愛逃避、沒主見,遇上挫折會太哭大鬧、暴跳如雷,彷彿從沒長大的寶寶,這與港人常嘲笑的「裙腳仔」或「巨嬰」有著同樣的貶意。近年「媽寶男」代表人物先後有羅志祥、李雲廸、王力宏,以及剛淪為階下囚的的吳亦凡,41歲仍要母親張蘭撰寫聲明書及及處處代出頭的汪小菲更被喻為「超級媽寳」。

誰剪掉孩子的翅膀,卻怨他不會飛翔,或忽然迫著他去飛?這就像片中小洪媽媽把兒子育成低能兒般,卻又怪他不去交女朋友!為人母親的我們如何在「過份溺愛」與「照顧不夠」、「干涉」與「放手」中取得平衡,從來都是最大的一門課題。

常言道,母親做太多,兒子就不會做太多!在母親龐大影子下成長的孩子,事事都做不好,因為萬能的母親總會忍不住在旁下指導棋,「你這樣不行」、「你這樣不對」⋯⋯總之就是容不下孩子跌倒、挫折、失敗,因此為孩子建保護牆、舖紅地毯,認為自己所做的全都是為孩子好,然而過度的干涉與操控是「愛你變成害你」,慢慢讓孩子走上成「寶」之路,既不懂管理自己的行為,甚至像吳亦凡般摧毁了自己人生。

其實跌倒便爬起來,失敗就失敗啊,沒什麼大不了,重要的是家長能否鼓勵孩子從失敗中吸取教訓,引導孩子思考如何達成目標,並在適當的時候放手,讓孩子長出一雙強大的翅膀,往屬於他自己的幸福人生飛翔!

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

