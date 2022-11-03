雞排妹鄭家純閃嫁日本醫生！台灣眾星祝賀竟連蔡英文都留言！

台灣藝人雞排妹鄭家純昨日（2日）突發宣布情定日本醫生，並已正式在日本登記結婚，對於女神封盤不少人都留言祝賀，當中包括不少台灣的明星、藝人以及政界名人，甚至連台灣總統蔡英文都在帖文留言，可見雞排妹認真「相識滿天下」！



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29歲台灣藝人雞排妹鄭家純昨日宣布結婚，對象是一位比她大兩年的日本兒科醫生Akira，身高超過180cm，在交友軟體上認識。兩人情纏五年但在疫情中分隔兩地，分分又合合，這次赴日留學時決定重拾舊情，正式登記結婚開花結果。

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對於消息有粉絲們就直呼崩潰，但祝福雞排妹的絕對佔大多數，在留言區下也有大量台灣的明星、藝人、KOL以及政界名人留言，例如衛生福利部部長陳時中、台灣副總統賴清德、歌手謝和弦、主持人黃子佼等。

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不過當中最令人驚喜的留言非台灣總統蔡英文莫屬，她簡單的留了一句「家純，恭喜你，真的為你感到開心，祝福你新婚愉快、幸福。也謝謝你，為了參加社群之夜還因此改了機票。」結果光是蔡英文一個留言便吸引了超過21,000個讚好、近2,000個留言，大家紛紛朝聖「總統級」的祝賀留言。但同時也引來部分網民批評她「一個寫真藝人也值得你花時間關注？」、「總統可以多關心弱勢嗎？」、「沒有其他大事可以處理了嗎？」

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