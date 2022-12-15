大S被指嫁汪小菲純粹為借種　張蘭染疫氣喘喪鬧前媳婦「殺豬盤」

台灣藝人大S（徐熙媛）和前夫汪小菲的紛爭，隨著汪小菲母親張蘭的介入，繼續演個沒完！不顧自己確診嗓音已沙啞，張蘭近日仍持續開直播與網友互動，13號她聊著聊著又開始罵前媳婦，直指大S嫁汪小菲「就是借個種」，還說自己早看出她就是個殺豬盤（意指詐騙手段），結婚第一天就顯露出來了。



【圖輯】張蘭確診繼續鬧大S 自稱早看穿她真面目：結婚第一天我就看出來了…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

張蘭近日確診新冠肺炎，13號仍以沙啞的聲音開直播與大陸網友互動。針對先前大S刷汪小菲信用卡購物的風波，她說：「人家小菲的信用卡愛給誰給誰，我管不著，人家小菲自己18歲以後從來都是獨立的，他的所有事沒跟我商量過！」

【相關圖輯】大S最想嫁的人非具俊曄！理想對象比汪小菲「帥1萬倍」：想狂親他（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

張蘭說汪小菲對這段婚姻沒後悔過，反倒是前媳婦大S從一開始就是個「殺豬盤」，她氣得直呼：「結婚第一天我就看出來了，我早就知道她們是殺豬盤，這娘仨，真的，騙你（我）是小狗！因為一個人太有情，一個人太無情，小菲真的是太愛這個家了。」張蘭直指大S就是來借個種：「我們家小菲，她不是說『愛新覺羅汪』嗎？種好啊！骨子裡就是血脈！我們不是宣傳，但是他的血是龍脈。」

【相關圖輯】汪小菲爆粗喪鬧大S全家 揭小S濫用藥物、妹夫婚內出軌「好多P」（點圖放大重溫汪小菲又鬧了前妻全家什麼👇👇👇）

+ 5

話鋒一轉，張蘭又開始痛批大S現任老公具俊曄：「小菲真的是太愛這個家了！他做夢沒想到給他下這麼大套，太欺負人了，好幾輛車讓一個Korea（韓國）的一個老糟頭子開著！」她細數家中除了主要的兩輛車，還包括保姆車、接孩子的車、跑車和大吉普車：「現在誰開著？具光頭！憑什麼呀？敢找他做代言，你們真是不要腦袋了你們品牌。」

【相關圖輯】張蘭列10點稱大S勒索汪小菲「恐嚇訊息我都留著」結婚疑另有目的（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

延伸閱讀：

60歲翁家明無預警宣布「喜訊」 嗨喊：興奮到睡不著

【本文獲「TVBS」授權轉載。】