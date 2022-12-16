韋史密夫22歲女暴風成長突然超有型　小Rock妹剃光頭升格樂壇新寵

韋史密夫（Will Smith）自3月於奧斯卡頒獎典禮衝上台怒摑基斯洛克（Chris Rock）後人氣一落千丈，幸好他的負面形象未影響24歲兒子Jaden及22歲女兒Willow，而後者的星途更是越走越順遂，近年轉型「做Rock妹」的她更憑別樹一幟的風格榮升樂壇新寵。



「星二代」這個身份從來都是一把雙面刃，雖然一出道便可以贏在起跑線，比起其他無父蔭（或母蔭）的藝人更容得取得關注，然而，外界對他／她的要求自然亦會倍加嚴格，於是，要走出這個「星二代」標籤便更加考驗他／她的實力。

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爸媽越是成功越是有名氣，星二代所面臨的壓力便越是巨大；作為國際巨星韋史密夫的女兒，Willow要承受的自然比天高。童星出道的Willow於2007年曾參演爸爸主演的電影《魔間傳奇》（I Am Legend），還跨足樂壇唱嘻哈，當時Willow無論演技跟唱功如何，都似乎還可以仗著7歲的幼齡獲得網民的諒解：「她還是一個小女孩，演得跟唱得不怎麼樣，那又如何呢？」

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就如同其他早已被大眾忘記的星二代一樣，Willow出道後那幾年的發展就一如所料的後勁不繼，除了剛出道的那首〈Whip My Hair〉能讓有關注歐美音樂的人留下一點印象，其他後來推出的作品都未能再創佳成績，直到近年轉型唱搖滾更剃光頭，Willow終於殺出一條血路，搖滾歌〈Transparent Soul〉、〈Emo Girl〉及〈Grow〉更有份角逐多個國際音樂獎。

畢竟講音樂一般讀者未必有興趣，那就講講她近年的造型及性感照吧。一搜Willow的IG，不難發現跟其他露肉露奶的星二代截然不同，無論是剃光頭還是留長髮的照片都時尚感十足，非常有型，話不多說馬上來看看吧。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：你可能不知道的星二代：威爾史密斯22歲女兒Willow】