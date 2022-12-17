「媽寶男傷害大」張蘭與汪小菲斷聯絡　為兒子澄清無挪用公司錢

汪小菲早前與前妻大S網路開戰，媽媽張蘭也加入戰局為兒抱屈，砲火更勝兒子汪小菲。



常在直播間諷刺前媳婦大S一家人，也包括大S老公具俊曄，兒子汪小菲則在反擊前妻時疑因自曝離婚協議內容涉及個資及財務問題，被質疑「可能會被請去喝茶」，選擇網路停戰。

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而張蘭直播雖未停止提及兒子與前媳婦，但日前自曝已和汪小菲「沒有連線的渠道」，張蘭說道：「自從那個說他是媽寶男後我們全部取關了，我們再也沒有通話，讓他自己嗯，我覺得對孩子，對男孩子也要尊重，我們沒有任何通話，我也不參與。」張蘭還稱「所有知道的事都是網上知道了」，表示兒子汪小菲並未向她訴苦過。

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張蘭還澄清協議中的花費都是汪小菲力打拼自己的事業賺來的錢，沒有挪用公司的錢，直說「如果他挪用公司錢，他就刑事犯罪」，希望網友在不清楚的情況下別亂說。

不過對於張蘭所言，網友表示不太相信私下沒聯繫，認為應該只是社群上都取關了，還有網友覺得張蘭口中唯一能信的話應是真的不喜歡「那個小三」。

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