汪小菲一句激到張蘭彈起！確診折磨10日突留遺言　崩潰現況曝光

上個月汪小菲與大S離婚所爆出的風波看來似乎告一段落，但近日卻傳出汪小菲因此是被網友恥笑是「媽寶」，他則氣得刪光張蘭所有聯絡方式，甚至傳出母子斷聯的消息，張蘭更稱有關兒子的消息都是從網路上得知。



豈料，18號卻傳出母子倆連線直播，由於近日倆人都確診新冠肺炎，汪小菲看上去身體相當虛弱，但卻仍不忘罵媽媽，甚至還有氣無力地在直播中向媽媽交代遺言，引發譁然！（點圖放大了解汪小菲張蘭母子又搞乜👇👇👇）

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汪小菲與張蘭至今已確診近10天，18號倆人隔空連線直播，張蘭在直播中吃著pizza，但汪小菲看起來臉色蒼白身體相當虛弱，說話也用近似氣音狀態來與媽媽溝通，且話語中帶著點無奈。汪小菲透露自己連喝水都想吐，張蘭見狀則勸兒子下直播休息，隨後汪小菲則開始交代起遺言說：「我要是過不去了，你給我弄到八達嶺去。」張蘭聽完慌張回說：「別瞎說，那嘴不能胡說。」

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汪小菲則忍不住罵說：「你也知道啊？你也知道嘴不能胡說啊，你也知道嘴不能胡說就別胡說。」張蘭聽完似乎有些不滿則突然離席，汪小菲則繼續叨念：「不能胡說就別胡說。」更要張蘭在直播間別再提到自己：「讓我放鬆心情。」

對此，許多網友看完直播都紛紛替汪小菲說話：「對媽媽的幽怨...」、「感覺他們真的有什麼過不去的坎」、「汪小菲感覺太累了，身心俱疲」。

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事後有網友則解釋八達嶺當地有很多歷代皇室墓群，而張蘭先前就曾表示汪小菲是愛新覺羅後代，是皇族子弟。不過，也有網友出面笑說：「這是讓他媽還要爬個長程去給埋了」、「我孤陋寡聞了，八達嶺不是個野生動物園嗎」、「他想說八寶山吧，說成八達嶺了」、「他們的直播非常精彩」、「他是林黛玉附體了嗎？」、「這對冤家母子太好笑，拍成連戲劇收視肯定高」。

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