小S「最美女兒」Lily許韶恩15歲曬逆天長腿　身材比例媲美模特兒

小S二女兒Lily許韶恩擁有亮麗外型，這次更受到運動休閒服飾品牌「YUYU Active」青睞，成為首位品牌大使，並公開她演繹的全新形象照，只見她穿著亮麗桃紅運動套裝大曬纖細身材，展現難以忽視的時髦基因，也透露她一直以來的運動自律秘訣。



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Lily許韶恩為服飾品牌擔任模特兒，她穿著秋冬系列「Just be YU 」單品進行拍攝，搶先演繹了融入鮮明色系的桃紅運動套裝，搭配大拉鍊外套以及單身褲，塑造出纖細曲線；或是穿著秋冬時節出鏡率很高的風褸，與皮短裙打造大地色風格。Lily以氣質淡妝襯托招牌中分長髮造型，年僅15歲面對鏡頭卻完全不陌生，成功捕捉下唯美又霸氣的一面。

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至於如何養成自律習慣？Lily在訪問中提到，自己在睡前和起床一定會做拉伸運動，包括簡單的腿、腹部運動，算是將運動融入日常。

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另外，穿著方面，自己則偏好細緻精巧的設計，特別點名系列中的粉色長腿褲、麻花針織短版上衣等單品，更形容「穿搭就像拼圖一樣」，私下會通過質感包款以及飾品配件來豐富造型層次。

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