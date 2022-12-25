新手媽媽餵哺母乳「噴血柱」擠出草莓奶：比剖腹產傷口痛100倍…
撰文：聯合新聞網
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台灣網紅咪妃今年8月迎來寶貝誕生，在社交平台分享新手媽媽日常，22號坦言壓力超大，胸痛之餘在抱寶寶時還被嬰兒打到，直呼「痛到快往生」想寶寶通乳，直言「比剖腹產傷口痛100倍」、「一碰到就痛到炸裂」，網友看到她的感受都直呼「當媽媽真的好辛苦」。
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而咪妃23號晚間曬出手擠奶後新照，直呼：「擠出人生第一瓶草莓奶…超痛」，她表示鞭打論文邊擠奶時覺得痛，低頭一看吸乳器竟是一柱紅色噴出來，讓她感嘆「超恐怖」。咪妃友人，網紅「涵涵兒」則留言：「辛苦咪了…光看就感覺好痛啊…趕論文之餘也要記得讓自己休息啦。」
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有網友留言提醒她「擠奶真的不能停，得定時擠奶…不然就斷奶，否則會痛爆」，更稱「要暢通乳腺會掉淚」，咪妃也直呼「擠奶差點痛哭出來」。也有網友分享自身經歷，表示親餵久反而比較不會塞：「我親餵一年，六個月之後就沒再塞過奶了」。
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