月經App記錄「愛愛日期」驚揭偷食！日女星被捉姦企圖跳樓求原諒

篠田麻里子為AKB48前成員，當時人氣超高，還被列為「神七」，退團後，2019年，她跟只見面2次且「交往0天」的對象閃婚，相當驚人。不過除了今（2022）年8月傳出她跟老公已經分居，日媒更爆料夫妻關係失和就是因為篠田麻里子出軌，老公靠月經APP中的「愛愛紀錄」成功捉姦，未料女方竟然情緒失控，還上演跳樓求原諒的情勒戲碼。



根據《文春ONLINE》報導，篠田麻里子目前正與老公A先生協商離婚與監護權，不過最近卻節外生枝，多了一條「民事訴訟」要進行，原來是A先生控訴篠田麻里子搞外遇，要跟篠田麻里子的外遇對象討慰問金。其實A先生早就傳出因懷疑女方搞外遇而離家出走，雖然當時篠田麻里子的公司回應相關傳聞「毫無根據」，夫妻失和的揣測仍甚囂塵上。

【圖輯】點圖放大看更多篠田麻里子靚相👇👇👇

+ 16

日媒進一步追蹤發現，A先生已在12月1日提告，法律文件中提到篠田麻里子搞外遇，而被告、也就是太太的出軌對象，是某旅行社的董事X先生，甚至X先生同樣已婚，育有2子。X先生人面超廣，認識許多藝人、運動選手，還經常接受傳媒訪問，並經營自己的YouTube頻道。

不過A先生也不是無緣無故就指控太太出軌，首先篠田麻里子從5月開始就經常早出晚歸，先生透過她的LINE對話紀錄發現太太跟X先生曖昧的聊天內容，還多次造訪X先生的公寓，不過決定性的證據，則是篠田麻里子使用月經APP記錄「愛愛天數」，裡頭除了跟A先生發生關係的日子有留下紀錄以外，還有其他天也留下有性行為的紀錄，顯示有「第三人」存在。

【相關圖輯】2022日本藝人身家暴跌排行榜《全裸監督》演員性侵多名女星排第2（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

原本A先生不想把事情鬧大，波及整個家族，想和篠田麻里子好好聊聊，篠田麻里子深夜要外出約會時，A先生也試圖留人，未料一切努力都是白費，篠田麻里子仍執意與X先生深夜密會，搞到A先生忍無可忍，6月3日的時候終於擋下要外出見X先生的篠田麻里子，並在家中深談一番，而這段對話過程也被錄音下來，作為證據提交給法院。

就在這段對話中，篠田麻里子先矢口否認有出軌，被問到5月開始是不是跟X先生親密來往時，她還強辯：「那是開會啦，我是跟經紀人一起待到天亮！」A先生受不了她滿口謊言，坦承已經看過女方手機後，篠田麻里子竟然情緒失控，接著又說：「因為我很寂寞嘛……」、「我本來以為我忍得住的……」。

【相關圖輯】2022回顧｜細數8對離婚CP 黃曉明Angelababy屢傳婚變難逃7年之癢（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

誇張的是，夫妻間聊了6個小時後，篠田麻里子居然還搞情緒勒索，她衝到陽台，一腳跨在欄杆上，哭喊「你不原諒我的話（我就要跳了）」，打算要跳樓，A先生拚命阻止太太做傻事，還聯絡了篠田麻里子的經紀人跟朋友來，苦勸了約40分鐘才結束這場鬧劇。最後篠田麻里子向雙方親屬、朋友跟相關人士道歉，不過女方似乎沒有意願修復夫妻關係，走上決裂一途，也讓A先生看清楚了篠田麻里子的本性，令他相當低落，目前正在協調離婚與監護權。

《文春ONLINE》攔截A先生並進行訪問，對方坦承的確正在訴訟中，但不方便透露相關細節；向X先生所屬的旅行公司求證，公司方面則說相關事件屬X先生私事，無法以公司立場回應；篠田麻里子所屬公司「SOMEDAY」雖然確認藝人與X先生出軌，但沒有進一步說法。

延伸閱讀：

最冷時間還沒到！這日起轉雨「炸3天」 一圖看懂兩階段變天

【本文獲「TVBS」授權轉載。】