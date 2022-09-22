已婚屋主被撞破偷食女室友後竟咁做　網民撐爆大鑊：出軌仲咁惡？

有在外租屋的人，大部分都會碰到，合約上註明不能帶外人入內甚至過夜的條文。



但如果碰到同住室友可以而你卻不行時，你會怎麼做呢？

有網友在匿名公社發文表示，租約規定不能帶外人入住，已婚房東卻常來和室友過夜，但男友只來住兩晚卻被索討違約金，她質疑憑什麼？卻被房東恐嚇：「讓你沒房子可以租！」

網民睇到O晒嘴：偷食還敢這麼兇？（點圖放大看原文全文及網友反應）：

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「真的很不爽，去年跟同公司不同部門的同事合租一間公寓，當時房東有說不能帶朋友回來住，合約上也都有寫，所以我跟男友都乖乖去汽車旅館。」

「有一次我不舒服提早回家，發現門口有男生的鞋子，過不到10分鐘就看到房東從她房間裡出來，她解釋房東是她男朋友，但房東有老婆的，簽約那天他老婆也有來，後來房東說每月減我1000（台幣，下同）要我不要說出去，後來他就常半夜跑來找同事約會，我也沒說什麼。」

「但星期五我男友跟家人吵架，跑來我這裡睡2天，房東就要我給他2000，因為合約上說帶人回來一天就是要補一千。這不公平吧，憑什麼我同事可以我不行？房東說如果我再犯就要趕我出去，我說敢趕我我就說出去，他就恐嚇要放話讓我沒房子可以租，我同事也只幫房東說話覺得是我的錯，雙標成這樣我也傻眼了。反正2000我是不會付的，大不了魚死網破，就別怪我大嘴巴。」

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網民傻眼表示：「偷吃還敢這麼兇？」「覺得會沒房子住的其實是房東。」「第一次支持大嘴巴！我支持你！我想看房東被趕出去，換跟房東太太租屋！」「爆出來，看誰沒房子住！」「你同事假借和你合租，合理入住，房東太太不會懷疑老公有外遇，因正面對視過，房東也合理藏小三又可以收一半的房租，真是一對精打細算的男女。」「你佔絕對的贏面，就看他能兇到什麼程度。」「聽他在亂說，就反駁他把事情講給他老婆聽。」「房東是傻了，偷吃還敢這樣。」「我要看到血流成河。」

但有人覺得，要先收集證據才行：「你太快翻臉了，應該說好，然後背地裡蒐集證據，再找機會給他老婆看才對。」「先存證據，再搬家，再爆料給房東太太完美。」「記得拍照錄影留證據。」「記得錄音錄影，然後給對方老婆看，這樣才能證明他們通姦！」

有網友好奇提問：「我好奇的是，你同事到底月租金減了多少？」原po對此則回答：「她都不說，還揶揄我過好自己別管她閒事。」她怒氣未消的表示，當初沒想到要錄影保留證據，而房東就是仗著公司附近不好租屋子，才會這樣欺負她：「刺龍刺鳳的，只知道欺負女生，如果再逼我就別怪我全說出去。」

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