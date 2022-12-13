《三體》動畫播放量破億卻被吐槽醜　業內人士：應開放包容看待

12 月10 日晚上10 時，國民IP《三體》動畫在B站釋出，目前播放量已突破1.3億人次，創下站內同時觀看人數新高。然而，播放當日，「#三體建模醜#」的話題衝上微博熱搜榜首位，引起網民廣泛討論。業內人士表示，應對科幻作品改編保持開放包容態度。



作為中國近幾年科幻作品的代表，國民IP《三體》以其獨特的作品風格和宏大的世界觀吸引了眾多原著粉絲。近日，動畫改編版《三體》上線內地流媒體平台播出，在收穫良好數據流量的同時，關於動畫中人物建模設定的吐槽也引發了廣泛關注。其中不乏原著粉和非原著粉之間關於作品改編的爭論。

在微博「#三體建模醜#」話題中，有許多觀眾反映《三體》動畫的人物建模敷衍、不好看：「給小孩子看看還行，有點敷衍了，製作水準還不如汪汪隊和光頭強。」「三體建模也不是醜，是粗糙，有點像早期動畫。」也有觀眾認為，不應過分追求偶像劇的建模質感。

而原著粉和非原著粉關於動畫改編的核心爭論在於敘事情節凌亂和人物故事背景不清。開篇的「古箏計劃」沒有交代清楚行動的前後因果關係，導致有些非原著粉看得一頭霧水。而一些原著粉則表示，也不滿意動畫改編對原著人物的塑造，「感覺人物浮於表面。」

《三體》動畫版力求還原原著中的科幻世界。（微博：@三體動畫官方）

對此，B 站副總裁、《三體》動畫版製片人張聖晏曾在採訪中表示：「《三體》動畫有著很廣泛的原著基礎，在整個改編過程裡，我們也非常照顧原著粉絲的感受。動畫版並不只是給小說粉絲和內地觀眾觀看的，它應該是面向全世界的。」

而一些業內人士則談到，硬核科幻小說改編本身就不是易事，硬核科幻改編是一個世界性的難題。面對不同的受眾群體，也需要平衡自身的定位：「硬核科幻改編時，如果難以呈現所有要素，那在面對受眾的選擇時，就應該有所取捨。 」

目前，《三體》動畫版正在B站熱播中。