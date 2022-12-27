Google數據揭秘2022年10大台劇《茶金》第9《華燈初上》排第幾？

又到了年末各種年度排行榜出爐的時間！每年這個時候大家都會很期待Google公布的熱搜關鍵字，其中「快速竄升台灣戲劇」排行榜中，前5名皆以女性為故事主角，比如《華燈初上》、《台北女子圖鑑》、《她和她的她》等，現在馬上來看看快速竄升台灣戲劇排行榜Top10，看看你看了幾部！



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Top 10：《機智校園生活》

2022年Google熱搜台劇第10名是台劇《機智校園生活》，以高中校園生活為主要題材，一共有4季。劇中話題涵蓋青春期的高中生到步入職場中的大人，每個人在職場、家庭或同儕相處上都一定會有碰壁經驗、自我探索過程，每個角色都有各自的問題需要解決，劇迷們也可以從中學習並勇於挑戰面對各個階段的課題。

Top 9：《茶金》

2022年Google熱搜台劇第9名是台灣首部海陸腔客語劇《茶金》，由連俞涵、郭子乾、温昇豪、薛仕凌、黃健瑋、李杏、許安植領銜主演。故事以1950年代為背景，講述新竹北埔的茶產業，如何在爾虞我詐的商場中，面對強大競爭起落浮沉，靠著茶業創造經濟奇蹟為題材。這部戲場景橫跨全台16個縣市，今年更是一口氣入圍第57屆金鐘獎16項獎項，也是金鐘獎史上入圍最多獎的戲劇。

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Top 8：《國際橋牌社2》

2022年Google熱搜台劇第8名是政治劇集《國際橋牌社2》，由楊烈、路斯明、范宸菲、聶秉賢、蔣偉文、蔡燦得、楊小黎等人主演。故事聚焦於1994年至1996年間，以台灣總統訪問康奈爾大學、第一次總統直選和台海飛彈危機為故事背景展開。

Top 7：《一家團圓》

2022年Google熱搜台劇第7名是三立劇集《一家團圓》，這部戲劇情備受網友討論，而今年討論最多的話題莫過於中間一度因為女主角李燕確診，劇情走向大改惹議。

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Top 6：《市井豪門》

2022年Google熱搜台劇第6名是民視劇集《市井豪門》，講述市井小民與豪門大戶之間的差異，探討其價值觀之間的落差。

Top 5：《村裏來了個暴走女外科》

2022年Google熱搜台劇第5名是台灣職人劇《村裏來了個暴走女外科》，改編自劉宗瑀的同名作品，由蔡淑臻、朱軒洋領銜主演。劇情講述急診室外科醫生主任劉梓旭，曾是「開刀機器」醫界傳奇，因患上創傷後壓力症而無法執刀；而林山君是公廟池王爺乩身、便利店店員，同時也是無牌卻有眾人稱讚廚藝的廚師，兩人在偏鄉相遇大談姐弟戀情。

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Top 4：《台北女子圖鑑》

2022年Google熱搜台劇第4名是《台北女子圖鑑》，由桂綸鎂、王柏傑、夏于喬、林思宇等人主演。劇情講述一名嚮往都會生活的台南女子在台北奮鬥的故事。劇中除了桂綸鎂的9位男友是一大話題亮點之外，劇情也探討許多女性在各個年齡階段會碰到的生存議題，引領大家回望自己在愛情、友情和職場的生命經驗，劇迷們不只參與林怡姍的成長歷程，也是在女子圖鑑中尋找自己的縮影。

Top 3：《她和她的她》

2022年Google熱搜台劇第3名是《她和她的她》，由許瑋甯、李程彬、賈靜雯、吳慷仁、李霈瑜、温貞菱等人主演。劇情講述一名在職場上看似很成功的女子，在車禍醒來後，發現世界變得不一樣，一切的謎底似乎與她國中老師遭殺害的事件有關。這部戲因為涉及了職場性騷擾、狼師性侵、性愛影片外流等社會議題，也讓討論話題快速竄升。

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Top 2：《媽，別鬧了！》

2022年Google熱搜台劇第2名是《媽，別鬧了！》，改編自作家陳名珉之著作《我媽的異國婚姻》，由比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷主演。劇情講述六旬的母親在喪偶後尋找第二春，讓兩個女兒擔心不已。然而，兩位女兒也是不讓人省心，一個是戀愛恐慌，一個是專愛渣男，三母女由此各自展開荒謬、又哭又笑的尋愛之旅。

Top 1：《華燈初上》

2022年Google熱搜台劇第1名是《華燈初上》，由林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張軒睿、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、郭雪芙領銜主演。第一季內容圍繞在命案發生前的故事；第二季內容將探索背後的兇手及犯案動機；而第三季內容則描述被害者及兇手之間的鋪陳。這部劇不只在今年第57屆金鐘獎入圍了11項獎項，還有延伸的實體活動《華燈初上 沉浸式劇場》，以及待開播的實境秀節目《光露營就很忙了》，由此可見其熱度。

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