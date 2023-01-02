蔡依林戴鐵胸圍開騷心口識發光　自爆冇拉拉鏈「一位置被看光」

Jolin蔡依林昨（1）日來到第二場「UGLY BEAUTY」最終場巡迴台北小巨蛋，她在唱完〈腦公〉之後，表示自己今天唱得很開心，對於接下來的節目更有信心了，還興奮到轉身露美背給歌迷，來個大放送，而她也透露第一場演唱會分享自己是個異類，沒想到糗到私下拉鍊沒拉，也沒人要提醒。



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蔡依林分享自己穿私服時，有一次衣服拉鍊沒拉，結果身旁的人都沒有提醒她，還說「我以為妳故意的」，更有一次她眼線花了，結果媽媽也沒有告訴她，媽媽也只回：「以為妳是故意的」，她笑說好像私底下常常會穿一些很邋遢的衣服，讓大家覺得：「這樣搭好看嗎？」她想說還好吧。

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她每天也都會看看大家的IG，突然覺得小巨蛋是一個行銷大會，出去都會覺得自己不知道被下什麼魔咒，尤其她每次都在小巨蛋台上承諾一些事情，比如說擇偶條件是六塊肌，下台後又覺得自己沒那麼喜歡，又或者是答應2023年要出新專輯、新巡演，可能也不一定，一脫口被台下粉絲哀嚎，她才說：「好啦，我盡力。」

這次演唱會，蔡依林也特地選唱〈馬德里不思議〉，她直言：「你們是不是喜歡我很甜美，唱著抒情歌的樣子。」她認為自己最紅的時候，就是〈日不落〉跟〈馬德里不思議〉，她苦笑說：「我會不會到70歲，都還在唱〈馬德里不思議〉。」還跟歌迷約定好，到時候還是要聽。

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