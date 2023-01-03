64歲張蘭驚傳婆孫戀「十指緊扣小鮮肉」　直播淚揭二人真正關係

64歲張蘭是汪小菲的媽媽，也是大S（徐熙媛）的前奶奶，曾是大陸餐飲集團「俏江南」的創辦人，目前則轉行經營在直播賣貨。她前陣子與S家鬧翻，掀起不小爭議，如今風波過去，她近來現身機場時，被拍到與年輕男子十指緊扣合照，起初被誤會是婆孫戀，但她後來透過直播解釋，對方其實是她的一名男粉絲。



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張蘭12月27號現身上海虹橋機場，穿著一身黑色皮毛外套搭配同色系毛帽、緊身褲，臉上掛滿爽朗笑容，看起來心情極佳。格外引人注意的是，期間她與一名同樣穿著一身黑色系的年輕男子十指緊扣，除了大方讓人拍照，還拿出自拍棒直播，乍看之下互動顯得十分親密，一度引發外界揣測是否有了新戀情？

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不過，針對此事，張蘭事後透過直播解釋，她先是自嘲「終於有緋聞了」，隨後表示該男子是90後的一名「粉絲寶寶」，對方當時到機場是幫忙送藥的：「他抱住我、偷偷告訴我，他說『這一年焦慮得很嚴重，是妳治好了我』。」

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當下，張蘭眼眶泛淚：「眼淚就在轉，我不敢流下來。」一看見現場有記者，她主動拉住男粉絲的手拍照，是想藉此鼓勵、給予對方一些力量，隨後更開玩笑說：「就把我登上頭條了，緋聞就出現了。」

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