沈月獲封香港最美星二代　網民搵出19歲台灣代表鬥靚：根本準偶像

近幾年不少「星二代」，也跟著父母親腳步進入演藝圈，像是邱淑貞的大女兒沈月，就有「香港最美星二代」封號。同樣在台灣，也有不少星二代，引發不少人熱烈討論，像是歐陽家三姊妹、小S女兒三姊妹等，引起各界關注。最近在網路許多網友又再討論「星二代」話題，就有人好奇誰是星二代裡面最美的呢？不少人都稱說是「她」。



有網友在PTT「八卦版」發文，標題為「王彩樺的女兒顏值是不是打趴歐陽家女兒？」原PO貼出王彩樺19歲女兒「庭庭」黃于庭的照片，並且發文提到，「王彩樺的女兒庭庭，今年好像19歲了，現在也有跟媽媽一起拍節目，這個長相，根本準偶像的外表啊！庭庭的顏值屌打歐陽家的3個女兒啊？」

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該篇貼文一出，立刻引發網友們熱烈討論，不少網友直呼，「不錯耶！像年輕版的王彩樺」；也有許多人盛讚，黃于庭有彩樺姐的神韻，彩樺姐無論是年輕或現在都還是很正，黃于庭就像是王彩樺的年輕版，「王彩樺其實也很漂亮啊，只是搞笑讓人忽略顏值」。

不過，也有一派人認為，歐陽家三姊妹比較好看，「撇除政治不正確外，歐陽家也不錯吧！」除了歐陽家之外，包括小S的三個女兒、吳宗憲的三個女兒和其他星二代等，也都被網友們點名。

王彩樺和黃于庭攜手主持節目《媽呀！好好玩》，這是母女倆首度合作。黃于庭遺傳王彩樺的好基因，外型姣好的她深受很多人喜歡，尤其是不少男網友，直接稱呼王彩樺是「全民岳母」。

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