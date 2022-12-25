小S遭10歲細女一句鬧到崩潰爆喊！網民睇完唔撐：根本是妳的翻版

出了名疼愛女兒的小S（徐熙娣）不時都會在節目提到三個寶貝女，當中最受網民關注卻不是早已出道當演員，和梁詠琪主演伊藤潤二改編劇集《聰明鎮》的大女許曦文（Elly），亦非踏足模特兒界的二女許韶恩（Lily），而是年僅10歲的細女許曦恩（Alice／許老三）——因為她的言行及性格像極了小S，甚至連小S的媽媽黃春梅都說認同網民所說的「許老三根本就是小S的翻版」。



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小S曾經在節目《小姐不熙娣》哭訴，被細女Alice大庭廣眾怒罵：「妳就是一個爛媽媽！做事不負責任！」此話一出隨即讓小S理智斷線當場大爆哭！殊不知讓Alice口出惡言背後的原因，只是因為小S忘了提醒她要坐直。

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雖然Alice沒大沒小的言行讓網民看傻眼，但小S媽媽黃春梅卻絲毫不覺得小S可憐，當黃春梅被小S問到：「媽，你自己說，我根本不是這樣的孩子，對不對？」她只是冷冷的回覆說：「那妳太抬高妳自己了。」更非常認同其他人說「許老三（Alice）根本就是小S的翻版」。

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其實小S事後亦有反思自己養育女兒的方法好像「錯了」，她發現Alice之所以會如此難搞並非純粹「基因決定」，而是因為小S自己確實比較寵愛大女和二女，不小心冷落了細女，導致未被關注的Alice才逼得用上極端的方式去向媽媽「乞愛」，甚至企圖以謾罵換愛。

小S曾經被細女Alice大庭廣眾怒罵：「妳就是一個爛媽媽！」（《小姐不熙娣》節目截圖）

值得一提的是，其實小S兒時的遭遇和她細女亦有幾分相似，在同一集的《小姐不熙娣》中，小S亦有分享過兒時被媽媽暴力體罰的經歷：「（媽媽）不開心就揍我們，狂毆。水管、衣架、牌尺……拿到什麼就揍什麼。」可見小S小時候可能同樣是個缺乏關愛的小孩，甚至比Alice慘很多。

小S提到兒時被暴力體罰的經歷時罕有「黑面」。（《小姐不熙娣》節目截圖）

小S和Alice的母女關係，不僅讓很多媽媽級網民反思自己養育孩子的方法，甚至跳脫了育兒的層面，讓大家思考自己平常對朋友及家人，有沒有不小心用了錯誤的方式去換取關注。你有否曾經試過發脾氣或者出口惡言時，背後原因只是為了得了親朋好友的關愛嗎？如果有的話，不妨試試看以更正面的方法「以愛換愛」喔。

黃春梅聽到小S「投訴」兒時被她體罰，即時面有難色。（《小姐不熙娣》節目截圖）

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：許老三罵小S「妳就是一個爛媽媽」引起的育兒反思】