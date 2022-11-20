《想見你》電影版預告曝光　柯佳嬿許光漢原班人馬上陣網民極期待

《想見你》電影版將於2023年上映，為戲劇的續篇電影，柯佳嬿、許光漢和施柏宇等演員原班人馬演出，日前釋出超前導預告。



三鳳製作日前驚喜曝光《想見你》電影版超前導預告，許光漢和柯佳嬿在雨中奔跑，旁白聲是柯佳嬿說道「在夢裡我好像跟他已經認識很久很久」，下一秒就傳來「黃雨萱」的喊聲，柯佳嬿一轉頭看見的就是逐漸露出笑容的許光漢，短短15秒預告瞬間就吸引網友熱烈討論。

【圖輯】點圖放大逐格睇《想見你》電影版預告👇👇👇

+ 2

事實上，《想見你》戲劇版於2019年推出，種種謎團和複雜交錯的時空中，嘗試改變過去與未來的命運，深入探討「自我認同」議題掀起一陣熱烈討論，更在金鐘獎奪得戲劇節目獎、戲劇節目女主角獎、戲劇節目編劇獎以及節目創新獎共4項大獎，是當年度最大贏家。

【圖輯】點圖放大重溫台劇《想見你》精彩場面👇👇👇

+ 15

電影版《想見你》由台灣、大陸合作拍攝劇情長片，由黃天仁執導，金鐘獎編劇簡奇峰執筆，演員部分也是原班人馬，2021年5月開鏡，因疫情延後到同年8月才恢復拍攝並在10月殺青，預計在2023年上映。

【同場加映】7套必睇懸疑台劇 梁詠琪《聰明鎮》撼前度鄭伊健《百萬人推理》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】