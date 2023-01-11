小S二女稱英文是母語：我要好好練習中文！陸網民出征狠批太扮嘢

小S徐熙娣的家庭情況一直都被外界放大議論，老公許雅鈞（Mike）不只一次被爆料愛玩還出軌，現在連三個女兒也是網友討論的對象。最近，小S的15歲二女兒許韶恩（Lily）就因為一句話被網友罵到上微博熱搜。



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在家排行第二的Lily，最近在Instagram限時動態開放網友問答，其中遇到一位網友好奇問說：「為什麼說英語居多！」，Lily也沒想太多，直接就解釋說：「因為英文是母語。」她也解釋自己平日在學校和家裡多數都用英文溝通，跟朋友聊天時也是說英文，所以對她來說，英文會比中文好，並說自己會再好好練習中文。

不曾想，原本簡單的一句回答最後會被網友無限放大，還遭到大家的嘲笑和謾駡，有大陸網民更把這篇限時動態截圖上傳到微博，引來大批網友狠批造作，「既然母語是英語就移民吧」、「假洋鬼子」，「用盡力氣裝高級」，還有人直接說，「我的母語是無語」、「那你跟你媽交流需要用翻譯嗎？」、「難怪小S最不待見這個女兒」。

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但翻看之前小S跟Lily的交流，除了出席傳媒活動，在家確實都用英文聊天居多。也有網民站出來替她平反，認為沒什麼好大驚小怪：「人家從小就受雙語教育，英文說得比較多所以英文好有錯，為什麼英語不能是個別華人的母語。」但也有網友反諷留言：「看來你真的不知道什麼叫母語。」

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