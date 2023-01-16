卓林拒返港陪吳綺莉過年「寧願流浪吃冷麵包」Andi拍片證生活美滿

成龍與吳綺莉當年爆出婚外情，吳綺莉獨自生下、撫養女兒「小龍女」吳卓林，但2018年吳卓林和大12歲的女網紅Andi結婚後，母女倆便鬧不和，如今年關將至，她似乎依舊不願回家和母親過年，母女關係仍不佳。



【圖輯】點圖放大看卓林疑似「淪落街頭」排隊領取免費食物的畫面及更多近照👇👇👇

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吳卓林去年10月被網友目擊在加拿大多倫多排隊領免費食物，身上穿得像流浪漢，看起來生活過得很不好，引發外界議論，當時吳綺莉對女兒喊話，除了佩服女兒一個人遠在他鄉，竟還能養活一個30多歲稱自己有病的老外，字字句句嘲諷Andi。事後Andi拍片反駁，更公開居住環境，表示目前生活不差。但對於領免費食物一事，Andi未回應。

日前報導指，吳卓林在今年農曆過年也不打算返港與母親吳綺莉團圓，甚至在受訪時更直言：「寧願流浪吃冷麵包，也不願回家和媽媽團聚。」關係僵持不下。

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