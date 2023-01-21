小S著紅色短裙仔意外走光賀年「嬲到爆粗」皆因老公太蠢做錯1件事

小S（徐熙娣）擁有自然又不做作的直率風格，深受許多觀眾喜愛。沒想到，近日在節目中，她分享夫妻私下互動，一度氣到大罵，期間還意外走光裙底風光，所幸事後製作單位緊急加上草莓圖案遮掩，才沒有讓畫面外流。



在節目《小姐不熙娣》中，小S分享與丈夫許雅鈞私下互動，她提到日本有出一種啤酒，有分「無酒精」和「零卡路里」的版本，她因為怕胖，所以常喝零卡啤酒，老公也會固定一段時間幫忙補貨。

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怎料，小S有一次打開冰箱，赫然發現裡面竟然都是「零酒精」的啤酒，她當場傻眼大喊：「What？！？！」隨後追問：「Baby你為什麼要買零酒精的？」男方則回答：「零酒精不是很好嗎？妳喝起來也像啤酒，可是妳又不會醉。」讓她氣得怒吼：「誰要喝這個！！！」

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有趣的事，小S描述事發經過時，一度情緒激動到疑似飆粗口，整個人也跟著擺出大動作，所幸畫面被製作單位消音、P上草莓圖案遮擋，才沒有曝光走光畫面。

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