小S與蔡康永《康熙》結束7年合體主持新節目　一件事被舊拍檔恥笑

【小S／蔡康永／康熙來了／小姐不熙娣／新節目】小S曾與蔡康永主持長達12年的節目《康熙來了》，節目結束至今已7年，近日蔡康永上小S節目《小姐不熙娣》，卻驚見原來在《大學生了沒》中的派翠克成為助理相當驚訝，節目中小S還被蔡康永的犀利拷問氣到不行。



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蔡康永最近上小S節目《小姐不熙娣》，小S則在節目中透露錄影前一天派翠克傳簡訊給她，蔡康永聽完嚇喊：「他能傳簡訊給妳？！」更爆料《康熙來了》的助理主持陳漢典都沒這種待遇，不過後來蔡康永則透露，其實當時自己的私人聯絡方式也沒給陳漢典。

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小S在節目中自誇，表示自己後來越來越有人性，還會私下與派翠克互動，但因為派翠克擔心會打擾到前輩，所以幾乎都是她主動傳訊息。蔡康永聽完後忍不住虧說：「演藝圈沒人可以找了嗎？妳落魄到找派翠克傳簡訊。」還笑說：「我不要跟妳一起（主持），太辱沒我身分。」隨後便作勢想離開，小S立刻喊說：「你給我坐好」。

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