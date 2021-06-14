Marvel｜《尚氣》導演認受成龍啟發　仲曾向呢部經典武俠電影取經

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-14 21:45

漫威（Marvel）首位主打亞裔英雄「尚氣」，在《尚氣與十環傳奇》（Shang-​Chi and the Legend of the Ten Rings）預告推出後，果然引起華人觀眾的爭議，從男主角劉思慕的顏值到影片風格等，有許多不同的觀點和看法，與歐美觀眾大多數熱烈期待的情況，迥然不同。

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對於導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）來說，電影版對於尚氣的的塑造和整部片的風格，力求維持原作的本色，因此在他的想法中，需要有非常武俠片味道的動作場面，他不諱言觀眾在首支預告中看到的部分畫面會聯想到《臥虎藏龍》，而劉思慕其中一些打鬥片段，又從成龍的動作片中得到啟發。

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他還為該片聘請了來自中國武術指導，設計出不少有武俠味的招式和對打，與以往觀眾熟悉的歐美奇幻風格漫威超級英雄片有相當大的差異。

對於歐美觀眾來說，這是漫威的一次新嘗試，充滿新鮮感，但華人觀眾卻有人覺得不是挺搭調，認為漫威英雄片就不該有東方武俠味，使得片子票房和口碑表現格外受到外界好奇。

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