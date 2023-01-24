小S曾被批孤老一生　結婚生子仍難逃宿命？新預測曝光晚年勁悲涼

許效舜過去曾與澎恰恰一同主持經典節目《鐵獅玉玲瓏》，節目中曾扮演一角色「許半仙」，在10年前曾預言小S「孤老一生」，如今兩人再度同台，他則再次幫小S預測婚姻走向，小S聽完則相當緊張。



許效舜目前作客小S節目《小姐不熙娣》，小S更提起10年前曾被許效舜預言將「孤老一生」，如今的她卻早已結婚生子，豈料許效舜卻語帶驚人表示：「故事還沒結束，不要那麼有自信。」

小S則立刻開玩笑威脅問：「你當時只是做效果對不對？」許效舜連忙改口說：「對，只是做效果。」

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節目中，許效舜也替小S預測婚姻狀況、與3個女兒的關係，小S當場寫了「恩」字。對此，許效舜看完則告訴小S說「其實妳這3個孩子，只是來陪妳年輕這段而已」，並解釋孩子們將會各自有一片天，坦言「只會有1個陪著妳」，推測應是二女兒會陪著她。

被問到婚姻，許效舜則勸小S在家中要當老二，「妳就讓妳老公更有面子」，小S聽完則忍不住直呼：「我已經很給他面子了欸！」

對此，許效舜則解釋：「妳要很知道，讓那個人有溫度、有位置，他也會捨不得說妳。」小S聽完則表示相當認同，還頻頻在鏡頭前隔空向老公示愛。

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