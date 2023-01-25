鄧麗君與王心凌、韓雪「跨世代合作」　北京春晚獻唱：我只在乎你

王心凌去年參加中國大陸歌唱競賽節目《乘風破浪3》翻紅，人氣暴漲，也成過節各電視台熱門嘉賓，她賽後不久先是登上央視七夕晚會，也現身北京衛視、東方衛視春晚表演，



在北京春晚上她帶來甜蜜組曲，先是和韓雪合作〈輕輕的告訴你〉、代表作〈愛你〉，接著翻唱了〈我只在乎你〉，而唱到了一半突然見鄧麗君「現身」，跨世代甜嗓相融。

北京春晚上，王心凌、韓雪與鄧麗君合唱了一曲〈我只在乎你〉

+ 18

電視台透過科技讓鄧麗君「穿越時空站上北京春晚舞台」和王心凌、韓雪高歌〈我只在乎你〉，還和觀眾說道：「很開心今天來到北京，與兩位小妹妹合作，祝大家新春快樂」。

相關圖輯：王心凌近況曝光依舊亮麗動人 粉絲情話告白：不要再用臉蛋殺人了

+ 7

延伸閱讀：

鐵了心要掰！小甜甜稱宋晉賢「前夫」 吐被他這句話傷很深

懶理「Chinese」之爭 歐陽娜娜短裙黑絲買麵包 網友：櫃門P歪了？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】