鄧麗君與王心凌、韓雪「跨世代合作」 北京春晚獻唱：我只在乎你
撰文：聯合新聞網
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王心凌去年參加中國大陸歌唱競賽節目《乘風破浪3》翻紅，人氣暴漲，也成過節各電視台熱門嘉賓，她賽後不久先是登上央視七夕晚會，也現身北京衛視、東方衛視春晚表演，
在北京春晚上她帶來甜蜜組曲，先是和韓雪合作〈輕輕的告訴你〉、代表作〈愛你〉，接著翻唱了〈我只在乎你〉，而唱到了一半突然見鄧麗君「現身」，跨世代甜嗓相融。
北京春晚上，王心凌、韓雪與鄧麗君合唱了一曲〈我只在乎你〉
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電視台透過科技讓鄧麗君「穿越時空站上北京春晚舞台」和王心凌、韓雪高歌〈我只在乎你〉，還和觀眾說道：「很開心今天來到北京，與兩位小妹妹合作，祝大家新春快樂」。
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