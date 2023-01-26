Angelababy黃曉明新年傳復合　拜年相一個巧合被網民質疑舊情復熾

黃曉明與Angelababy楊穎去年1月底宣布結束7年婚姻，除了感情上的分開，而後又傳出黃曉明已退出Angelababy公司的大股東身分，陸媒更捕風捉影兩人情斷原因，但依舊沒有結果。



最近農曆新年拜年，2位明星紛紛在網路上拜年，Angelababy在微博曬出新照片，巧得是黃曉明也是穿著大紅色的針織毛衣，讓網友有些驚訝，乍看之下真像是情侶裝。

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Angelababy新年曬出美照，並寫下：「過年好，紅彤彤的小兔嘰來給大家拜年啦」，隨後她的工作室也在第一時間轉發宣傳：「新年第一套美圖來啦！點擊收穫倍快樂！」只見Angelababy穿著大紅色的針織毛衣以及裙子。

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但就在前一天，黃曉明也曬出了特別喜慶的照片，穿著紅色毛衣，提著大紅燈籠，並寫下真摯的祝福：「一年又一年，感恩大家的陪伴。新的一年我們繼續一起飛猛進往前衝吧！過年好哇」。

雖然衣服看起來很像情侶裝，還有人猜測是否兩人復合，但是，過年穿紅色本就是喜氣，再加上天氣冷穿毛衣，不需要多做聯想。

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