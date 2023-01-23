「資生堂千金」李宓趁兒子還小　珍惜全裸共浴機會　網民大飽眼福

有「資生堂千金」封號的女星李宓2021年爆出在桌遊店結識小5歲的脫口秀演員男友，更公佈結婚的好消息，夫妻倆育有一對雙胞胎兒子，而她也常常透過社群平台分享天倫樂日常。



李宓日前就曬出和兒子一起共浴的溫馨合照，只是全裸的她大方秀出渾圓巨乳，而照片看起來還似乎快要走光，頓時引起網友暴動直呼：「根本青木瓜核彈奶！」

溫馨母子合照意外讓網民大噴鼻血 點擊放大瀏覽：

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李宓20日一早就透過社群平台發文，表示自己是趁天氣冷的這段時間，和可愛兒子一起泡澡、享受2人時光。

除了曬出母子共浴的天倫樂美照，李宓更感慨直言，唯有趁兒子年紀還小時把握坦承相見的機會：「等他長大就沒辦法全裸一起在浴缸了！」

PO文曝光後也讓大批網友噴鼻血，只因照片中高端李宓和兒子泡在浴缸中，大方秀出雪白渾圓，由於拍攝角度的關係，看起來就像是「露兩點」一樣，而且白嫩肌膚還顯得血管若隱若現，相當火辣，頓時讓不少網友紛紛留言崩潰哀嚎：「長年喝木瓜牛奶的嗎」、「扛不住了」、「根本青木瓜核彈奶，羨慕老公」、「如何挑選母乳，是一門學問」、「媽媽身材真好，弟弟笑容很靦腆！」。

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