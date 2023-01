BLACKPINK Rosé失言得罪粉絲「IG講錯一個字」知衰火速刪文

南韓YG娛樂旗下人氣女團BLACKPINK成員Rosé,從小於新西蘭出生、澳洲墨爾本長大,先前推出的個人專輯《R》更成為首位實體專輯銷量飆破40萬張的女藝人,2個MV觀看次數皆突破1億。怎料,Rosé卻在為另1名成員送上生日祝福時,使用「仇女論壇用語」,引起粉絲極大關注與不滿。



同為BLACKPINK成員的Jisoo,於本月3號迎來28歲生日,令粉絲興奮的是,Jisoo不僅宣布即將以Solo方式回歸舞台,還開設個人YouTube頻道分享生活Vlog。對此,Rosé透過Instagram獻上生日祝福,甜美可愛的合照凸顯2人關係親密,她也寫下,「Happy birthday to this one. 我們小可愛大姐智順尼(暱稱)」、「生日大快樂!希望妳度過這世界上最幸福的一天,I Love U」。

針對Rosé寫下「노무노무」一詞,瞬間引起粉絲熱議,原來該詞取自於南韓「仇女論壇」用語,經常用來貶低南韓前總統盧武鉉(노무현)。事實上,過去就有公眾人物因不慎使用該詞公開道歉,包括前女團Crayon Pop等,不過Rosé在發現不對勁後火速刪文,並更正用詞,粉絲們認為或許是她在外國長大、不熟悉南韓網路文化,因此事件沒有繼續蔓延。

