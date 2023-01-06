BLACKPINK Rosé失言得罪粉絲「IG講錯一個字」知衰火速刪文
撰文：TVBS新聞網
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南韓YG娛樂旗下人氣女團BLACKPINK成員Rosé，從小於新西蘭出生、澳洲墨爾本長大，先前推出的個人專輯《R》更成為首位實體專輯銷量飆破40萬張的女藝人，2個MV觀看次數皆突破1億。怎料，Rosé卻在為另1名成員送上生日祝福時，使用「仇女論壇用語」，引起粉絲極大關注與不滿。
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同為BLACKPINK成員的Jisoo，於本月3號迎來28歲生日，令粉絲興奮的是，Jisoo不僅宣布即將以Solo方式回歸舞台，還開設個人YouTube頻道分享生活Vlog。對此，Rosé透過Instagram獻上生日祝福，甜美可愛的合照凸顯2人關係親密，她也寫下，「Happy birthday to this one. 我們小可愛大姐智順尼（暱稱）」、「生日大快樂！希望妳度過這世界上最幸福的一天，I Love U」。
針對Rosé寫下「노무노무」一詞，瞬間引起粉絲熱議，原來該詞取自於南韓「仇女論壇」用語，經常用來貶低南韓前總統盧武鉉（노무현）。事實上，過去就有公眾人物因不慎使用該詞公開道歉，包括前女團Crayon Pop等，不過Rosé在發現不對勁後火速刪文，並更正用詞，粉絲們認為或許是她在外國長大、不熟悉南韓網路文化，因此事件沒有繼續蔓延。
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