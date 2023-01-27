小S一家赴澳過年「私下零互動」網傳夫妻失和鐵證　發千字文洩憤

大S徐熙媛一家人風波不斷，日前小S老公許雅鈞被傳行為不檢，酒吧極樂親密互動影片流出，近日再被質疑小S夫婦「私下0互動」，讓小S錄影時爆氣：「不要再亂編我們家的故事了！」目擊小S夫妻倆的網友也發文還原真相。



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農曆新年10天連價讓不少民眾選擇到外地旅遊，小S徐熙娣、老公許雅鈞及小女兒在機場遭網友發現，隨後前往澳洲雪梨和朋友在露天餐廳聊天，可以看出她心情相當不錯，不料照片分享至網路上卻引起大量網友討論小S夫婦「私下0互動」。

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網路氛圍讓原PO感到相當傻眼，「真的覺得人言可畏」，「我想說你們的嘴能不能乾淨點，心底能不能善良些！人家一家子來澳洲過個年怎麼了？得罪你們了？還是污染了雪梨？你們單憑幾張照片就各種『故事』。人家就是一家在這裡喝喝東西聊聊天enjoy一下。人家老公也有參與聊天，他們還有其他朋友，只是我沒拍全。沒看到事實就不要亂評價，人家一家和和睦睦不是應該替別人高興嗎？心存善念才是正道。」

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夫妻感情失和其來有自，回顧許雅鈞過往風波，大S前夫汪小菲就曾爆料帝寶樓下找妹，「藝人小胡靜」日前也PO出「許雅鈞9秒極樂片」，指稱許雅鈞在酒吧與長髮女子親密互動，小S也在節目中回應：「不要再亂編我們家的故事了！」

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