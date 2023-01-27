韓國最美小三街頭醉倒變屍體「她」上前幫蓋被　網民笑完後被感動

憑著《夫妻的世界》中「最美小三」一角而爆紅的韓國人氣女星韓韶禧近日在農曆新年期間喝醉倒地的狼狽模樣被公開，帖子一出便引來網友們的圍觀與關注。



適逢農曆新年，不少人都會放肆大吃大喝，暫時將瘦身和卡路里放在一旁稍微放縱一下，就連藝人女明星也不例外。日前，韓韶禧在自己的Instagram帳號公開了自己與家人們在農曆新年連假的生活點滴而備受關注，她在帖子中寫道：「跟妹妹穿情侶睡衣，這兩天都在吃、睡覺和玩遊戲。」

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不曾想，韓韶禧竟然還自己爆料寫下：「我再也不喝了。」於公開的照片中還看到喝得酩酊大醉的她躺在地上，背後還被擺滿疊疊樂是十分逗趣。更好笑的是，隨後韓韶禧還醉倒躺在庭院，家人們「貼心」地為她蓋上被單，反差模樣讓不少網民被萌倒。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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不久，網友粉絲們紛紛在底下留言「請繼續喝」、「好可愛」、「喜歡這種接地氣的模樣」、「喝醉也這麼漂亮」、「真實家庭寫照」等等。只能說，能夠這麼坦然自若地公開自己糗樣的女藝人真的不多，韓韶禧真的好可愛又「貼地」啊。

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