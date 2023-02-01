SLAM DUNK｜性感網紅化身女主角彩子入場 網民：會嚇親隔離位…
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
【THE FIRST SLAM DUNK】《男兒當入樽》（灌籃高手）電影版《THE FIRST SLAM DUNK》票房報捷，日前就一名Coser化身為女主角彩子前去看電影，網友看了都驚呼「神還原」。
Coser「殺氣」特地裝扮成球隊經理彩子，穿上湘北高中球隊的黑紅花紋的運動外套，內搭白色T恤、紅色短褲，再反戴紅色棒球帽，開心透露：「終於看完《THE FIRST SLAM DUNK》電影啦！勸要去看的朋友們記得要帶衛生紙…真的會激動到落淚！」
【圖輯】神還原《THE FIRST SLAM DUNK》女主角彩子！點圖放大看更多Coser殺氣IG美照👇👇👇
+38
這樣經典的造型，讓網友直呼「神還原，100%的像」、「彩子本人」、「彩子本人也來看電影」、「真人版要找你了」，更有網友笑稱「坐妳旁邊的人，應該傻眼了，怎彩子本人也到現場了」，殺氣親回應「坐我旁邊的是我朋友，他們都習慣了」，有網友提醒「彩子小姐，你的紙扇呢？」，殺氣也回覆「看個電影不至於」。
【同場加映】SLAM DUNK︱日本博客以AI真人化16位角色 流川楓、仙道顏值制霸（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+13
SLAM DUNK｜主角唔係叫櫻木花道？韓國上映全變韓文名獲讚神翻譯新海誠《鈴芽之旅》出戰柏林 《Slam Dunk》爭日本奧斯卡動畫獎SLAM DUNK｜大叔睇戲爆喊 小11歲女友嘲「很幼稚」 他秒提分手Slam Dunk︱籃球場身高贏晒？ 盤點NBA「宮城級」短身球員Slam Dunk｜井上雄彥5000字剖白 「第1部完」四字覺得虧欠讀者農曆新年假期必睇新片大盤點：SLAM DUNK、五腥級盛宴、阿凡達2…
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】