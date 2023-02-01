SLAM DUNK｜性感網紅化身女主角彩子入場　網民：會嚇親隔離位…

【THE FIRST SLAM DUNK】《男兒當入樽》（灌籃高手）電影版《THE FIRST SLAM DUNK》票房報捷，日前就一名Coser化身為女主角彩子前去看電影，網友看了都驚呼「神還原」。



Coser「殺氣」特地裝扮成球隊經理彩子，穿上湘北高中球隊的黑紅花紋的運動外套，內搭白色T恤、紅色短褲，再反戴紅色棒球帽，開心透露：「終於看完《THE FIRST SLAM DUNK》電影啦！勸要去看的朋友們記得要帶衛生紙…真的會激動到落淚！」

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這樣經典的造型，讓網友直呼「神還原，100%的像」、「彩子本人」、「彩子本人也來看電影」、「真人版要找你了」，更有網友笑稱「坐妳旁邊的人，應該傻眼了，怎彩子本人也到現場了」，殺氣親回應「坐我旁邊的是我朋友，他們都習慣了」，有網友提醒「彩子小姐，你的紙扇呢？」，殺氣也回覆「看個電影不至於」。

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