愛靚唔愛命！124kg網紅短時間內激減75kg　卻驚現恐怖減肥副作用

南韓人氣網紅ralral頻道擁有85萬訂閱人數，她同時也是戀愛秀《粉紅謊言》主持群之一，近日她在頻道之中號召減肥成功的粉絲，其中一名女生是韓國抖音創作者，擁有女神般的美貌，但實際上她曾經胖到124公斤，減肥後瘦到只剩49公斤，減肥宛如「變臉」般的整型術，令全場震驚不已。



一名韓國抖音女神「TikTok反抗女」近日投稿到ralral頻道，她的體重曾經飆破124公斤，因為體型肥胖，使得她很在意別人的視線罹患抑鬱症，後來狠下心減肥，一次減掉75公斤，但期間出現掉髮副作用，連家人都勸她「多吃一點食物」，不過她毅力堅強、並在抖音分享自己的減肥過程，也經常鼓勵自己「好險有減肥」。（點圖放大看對比照👇👇👇）

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雖然她的減肥手段很極端，但「減肥成功」的形象為她帶來許多人氣，她經常上傳對比照，並分享如何維持49公斤的體重秘訣，抖音帳號「seo_sez」擁有近41萬6千名粉絲追蹤。

除了該抖音網紅的減肥歷程引起驚嘆，其中參與者後來也在影片下方留言，鼓勵大家減肥，但也有網友強調減肥方式要因人而異，不一定所有方式都適用於每個人身上，減肥固然重要，但同時也要注意身體健康。

【同場加映】盤點6位因健康問題減肥女星 衛蘭克服情緒病後「瘦過部電單車」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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