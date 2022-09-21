台營養師教「偶數日減肥法」瘦身原來咁簡單　6招輕鬆減肥無難度

許多人想減肥，但是又沒有時間沒有精力做運動該怎麼辦? 台灣營養師杯蓋在社交平台發文表示，其實體重控制真的沒有這麼難，不妨可以試試看「偶數日減肥法」，而此方法主要是讓剛開始想體態改變的民眾，有比較自由的選擇，也可以讓自己循序漸進的習慣不同飲食及生活模式，日後可以再考慮更進階的飲食方法。



台灣營養師杯蓋說明，偶數日減肥法主要就是每月偶數日時（例如7/30、8/2、8/4…），照著以下的方法嘗試看看，相信堅持下去一定會有成效出現！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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目標一：運動至少30分鐘

運動30分鐘對有運動習慣的人來說可能不太夠，但依照台灣營養師杯蓋與上百位民眾進行飲食討論的經驗，大部分的人運動量都不足，甚至沒有運動習慣的人佔半數以上，所以循序漸進增加運動量非常重要，除了可以增加熱量消耗以外，還可以幫助提升肌肉量，增加代謝。

目標二：澱粉減半

亞洲人飲食習慣是以米飯麵食為主，碳水化合物的比例比較高，若是點心再吃個蛋糕餅乾，無形中熱量就非常高，建議大家可以選擇偶數日時減少碳水化合物，精緻澱粉減半!

目標三：豆魚蛋肉多兩倍

豆魚蛋肉就是蛋白質含量高的食物，增加蛋白質攝取的同時，可以避免減重掉肌肉，也可以增加整體熱量攝取，避免減少碳水化合物，導致熱量不足。

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目標四：蔬菜至少300g

增加蔬菜量可以大幅提高飽足感，若是調整到餐前吃，還可以穩定血糖，建議每天至少要吃300g。

目標五：比平常早睡1-2小時

提高睡眠時間，可以讓身體有多一些時間休息，調整荷爾蒙，充足睡眠也可以幫助增肌減脂。

目標六：睡前2-4小時不吃東西

夜間「攝食產熱效應」較低，我們吃東西時，消化液、腸道蠕動等功能，也會消耗熱量，而這個被消耗的熱量，就叫做攝食產熱效應，而研究發現，夜間攝食產熱效應較低，相較之下消耗熱量就較低，建議大家盡量在睡前不要吃東西。

最後台灣營養師杯蓋也提醒大家，體重控制是長期的戰爭，不要想在短時間內瘦身，通常這樣瘦下來都無法維持，甚至復胖，對身體造成傷害，循序漸進，從認識均衡飲食和調整作息開始才是王道。

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