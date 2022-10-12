爆肌網紅食鹹酥雞減肥「兩個月後體脂暴跌9%」成功瘦身卻有1缺點

【減肥】24歲台灣網紅Robert洪仕晟推出新書《斷食低碳全攻略》，他坦言從變成網紅開始，最常被網友批評：「怎麼突然變胖或是肌肉變小！」前後被酸民影響了近兩年。甚至他體脂不到10％時，自認腹肌很明顯，手很多青筋，還有網友私訊他：「感覺還很胖耶！」但他樂觀以對，認為網友要怎麼講是他們的事，坦言：「幸好現在看到已經無感了！」



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Robert洪仕晟在新書介紹他研究及親身實驗過的減肥方法，包括斷食與低碳、生酮、純 肉、蔬食、水果、外食飲食等，還有另類的鹹酥雞減肥方式，並搭配一日一餐的間歇性斷食，在2個月時間內，體脂從19%下降至10%，但缺點是因油炸食物，容易會長痘痘。減肥結束後的維持期，他通常會點豆乾、百頁豆腐、滷蛋、三份鹹酥雞、雞排、與綠豆沙牛奶，他說：「這些食物按照網路上查的到的熱量計算，全部熱量加起來頂多3000大卡，卻能讓自己有滿足感又不會熱量超標，但要注意的是，若在傍晚吃鹹酥雞，隔天早上容易水腫。」

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Robert洪仕晟說，在執行間歇性斷食2、3年後，開始做長時間斷食，第一次是3天，之後都是2至7天，幾次後就發現背部幾乎沒有痘痘了，只剩下一些痘疤，實驗後發現有大幅改善。此外，他深信多數人都有過暴飲暴食的經驗，突然覺得餓，或是想吃東西，於是就吃了一堆，可能還停不下來，回過神才發現冰箱跟零食櫃都快被清空，因此，要對暴飲暴食的觀念有認知，與明白自己維持體重的熱量相當重要，避免吃很多不必要的食物。

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