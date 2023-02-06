Angelababy黃曉明驚傳「世紀復合」網民認定手上這一物成翻撻證據

大陸男星黃曉明與女星Angelababy（楊穎）於2015年結婚時舉辦世紀大婚禮，但仍抵不過7年之癢，在2021年1月宣告離婚，黃曉明更傳出與網紅葉珂爆出新戀情。不過近日，黃曉明被網友發現手上還戴著這一物，讓兩人復合的傳聞更熱烈。



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黃曉明今年過年回山東老家拜年，在微博上公開新年與家人的合照，可見他穿著紅色毛衣相當喜氣，和姥姥、母親靠在一起，很溫馨，而其中一張照片，他低下頭靠在姥姥肩膀，右手食指碰著的手，無名指則戴著鑲鑽婚戒，從照片來看，疑似就是和Angelababy結婚的婚戒。

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其實這已經不是他們第一次被傳復合，Angelababy新年曬出美照拜年時，就與早一天曬出了特別喜慶的黃曉明，穿著類似的紅色衣服，衣服看起來很像情侶裝，還有人猜測是否兩人復合，但是過年穿紅色本就是喜氣，再加上天氣冷穿毛衣，應為巧合。

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