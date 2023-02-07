Avril Lavigne參戰《乘風破浪4》陸網瘋傳　網驚：那要砸多少錢？

陸綜《乘風破浪4》（浪姐4）女神名單近日在陸網瘋傳，早前曾有一份25人名單曝光，桂綸鎂、范曉萱做了台灣代表，而「小龍女」李若彤、李玟也在名單中，讓許多網友直呼期待。而6號更傳出加拿大天后Avril Lavigne將加盟《乘風破浪4》！



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有自媒體博主6號PO出Avril Lavigne（台譯：艾薇兒）加盟《乘風破浪4》的消息截圖，內容指製作《乘風破浪4》的芒果TV已確定，而Avril Lavigne加盟《乘風破浪4》也是為了宣傳她將重啟的大陸巡演。

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網友看到紛紛喊「不信」，認為太荒謬。網友指陸綜《我是歌手》過往就曾經請來Jessi J，並非完全不可能，但被反駁節目屬性不同，認為要讓Avril Lavigne住大家一起宿舍、練舞實在不可能，直問：「那要砸多少錢啊？」

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