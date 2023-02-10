想見你｜電影版帶挈劇集版翻hit　一文睇時間線黃雨萱共穿越四次

柯佳嬿、許光漢和施柏宇主演的台劇《想見你》四年前播出時，憑燒腦劇情被封「燒腦神劇」引起一陣煲劇熱潮，近日該劇的電影版終於在香港上映，令不少曾經看過的劇迷引頸以待之餘，亦吸引不少人再次翻看劇集版本的《想見你》。無論是看過劇集版準備去看電影版的你、還是因電影上映才開始追看劇集版的你，相信都好想看「雞精」了解一下全劇的完整時間線，2019年的黃雨萱是怎樣穿越成為1998年的陳韻如？而李子維又是怎樣成為王詮勝與黃雨萱相愛的呢？



想見你｜鳳南小隊重組無望？ 柯佳嬿拒演高中生：希望是最後一次

台劇《想見你》四年前播出時，憑燒腦劇情被封「燒腦神劇」。（《想見你》海報）

黃雨萱和李子維的愛情真是令人催淚。（《想見你》海報）

在開始講解之前，大家要先記得全劇最重要的一個日子，就是陳韻如（柯佳嬿 飾）的死亡日子，即1999年的小年夜（2月14日），而整個時間線是以1998年的10月28日，即陳韻如生日當天被人襲擊的日子作開端。黃雨萱全劇先後穿越了四次、李子維和謝芝齊則先後穿越了兩次。

整個時間線是以1998年的10月28日，即陳韻如生日當天被人襲擊的日子作開端。（劇照）

大家可以參考一下這個《想見你》劇集版的時間線。（01娛樂製圖）

先講講柯佳嬿飾演的黃雨萱（2019年、27歲）和陳韻如（1998年、17歲）的部分，第一次的穿越發生在2019年，黃雨萱參加完因空難身亡的男友王詮勝（許光漢 飾）之後收到一部CD機，並在回程搭巴士的時候聽着《Last Dance》期間，穿越到1998年受襲後躺在醫院的陳韻如身上，並遇見與王詮勝一模一樣樣的李子維。之後黃雨萱一直以陳韻如身份留在1998年，直到一日警察去到32唱片行準備問她關於兇手線索時，2019年的黃雨萱被巴士司機叫醒而完成第一次的穿越。

2019年，黃雨萱參加完因空難身亡的男友王詮勝（許光漢 飾）之後收到一部CD機，並在回程搭巴士的時候聽着《Last Dance》期間展開第一次穿越。（劇照）

黃雨萱穿越到1998年受襲後躺在醫院的陳韻如身上，並遇見與王詮勝一模一樣樣的李子維。（劇照）

當時班長竟然亦在醫院？等陣就會揭曉。（影片截圖）

第二次的穿越，發生在黃雨萱從陳韻如舅舅手上拿到日記本後，發現日記最後一頁寫上「他就是王詮勝」，於是決定再拿出CD機企圖穿越，結果黃雨萱在家中梳化上真的成功穿越，回到第一次穿越時的最後畫面，即警察去到32唱片行準備問她關於兇手線索的時刻。第二次穿越的黃雨萱得知陳韻如的死亡時間，努力找線索就兇手，並成為了一個與以前截然不同、開朗版本的陳韻如。直到黃雨萱與莫俊傑一同去到李子維家中討論同班的蔡雯柔被殺事件，意外發現李子維家中有一幅與當年王詮勝都有畫過的背影畫作，正當她激動望住李子維之際，因2019年的黃雨萱被昆布叫醒而結束第二次的穿越。

第二次的穿越，黃雨萱成為了開朗版本的陳韻如。（劇照）

黃雨萱第二次穿越完之後，就要講講另一個重要的「Big Boss」－謝芝齊（顏毓麟 飾 ）。謝芝齊是2019年黃雨萱看了多年的心理醫生，同時亦是1998年陳韻如和李子維的班長謝宗儒的弟弟，值得留意的是，他由多年前已經默默喜歡着孤僻的陳韻如。以心理醫生身份的謝芝齊從黃雨萱口中得知她所有穿越的故事之後，謝芝齊去到黃雨萱家中偷偷使用CD機而展開他第一次的穿越，穿越回1998年10月28日，即陳韻如生日受襲當晚，不過他並非穿越到自己身上，而是他的哥哥謝宗儒身上。當時他正準備拿起磚頭從後襲擊陳韻如之際，2019年坐在梳化上的謝芝齊被黃雨萱叫醒。隨後，他用針筒將黃雨萱弄暈，其後將2019年已與黃雨萱相認的李子維用花盆打死，回家後再用黃雨萱的CD機穿越，展開他的第二次穿越。

謝芝齊是2019年黃雨萱看了多年的心理醫生，竟然就是兇手。（劇照）

謝芝齊去到黃雨萱家中偷偷使用CD機而展開他第一次的穿越，穿越回1998年10月28日，即陳韻如生日受襲當晚（劇照）

謝芝齊再次穿越回到1998年10月28日的謝宗儒身上，決定先放過陳韻如，並以哥哥身份教當時小時候的自己如何製作標本，並引導自己喜歡上陳韻如。因此在全劇大家見到的謝宗儒其實一直都是2019年的心理醫生謝芝齊，他更帶着小時候的自己，在學校一同將女學生蔡雯柔殺死。等到1999年的小年夜，謝芝齊正準備殺死對人生感到絕望的陳韻如之時，2019年的謝芝齊在家中被警察破門而入將其拘捕，完成他最後一次的穿越，但CD機卻被他砸爛。

謝芝齊逃走的時候將2019年已與黃雨萱相認的李子維用花盆打死。（劇照）

在全劇大家見到的謝宗儒其實一直都是2019年的心理醫生謝芝齊。（劇照）

謝芝齊穿越期間，帶着小時候的自己，在學校一同將女學生蔡雯柔殺死。（劇照）

2019年的黃雨萱得知謝芝齊被捕之後，努力找人幫忙修好CD機，並展開第三次的穿越，然而這次她卻未能附在陳韻如身上，被困在陳韻如身體內的小屋中親眼看着陳韻如在李子維家中假扮着自己抱着對方，之後又見到她扮自己吻了李子維。然而，陳韻如後來最終仍是被李子維發現她不是黃雨萱，家人、同學都向她抱怨以前的自己很討厭，結果令陳韻如更加嚴世，最後仍然是跳樓而死。於是被困在陳韻如身體內的黃雨萱亦因此回到2019年。

陳韻如假扮着黃雨萱。（劇照）

黃雨萱第三次的穿越被困在陳韻如身體內的小屋中。（劇照）

這段時間的李子維一次都沒有穿越過，直到經歷完陳韻如自殺墮樓、以及為了保住她尊嚴的莫俊傑而自願頂罪，已移民到加拿大他於2003年暑假回台灣探望正在監獄服刑的莫俊傑，但因被方拒絕，開車回程時用CD機聽着《Last Dance》遇上車禍，穿越到2010年剛剛自殺墮海後的王詮勝身上，並奮力向上遊逃生。成為王詮勝後的李子維，為了在未來遇到黃雨萱而努力考上她的大學，後來最後成功與其相遇，兼相愛成為情侶。

真實的王詮勝於2010年自殺墮海。（劇照）

成為王詮勝後的李子維，為了在未來遇到黃雨萱而努力考上她的大學，後來最後成功與其相遇，最後相愛成為情侶。（劇照）

成為王詮勝後的李子維，在雨萱前往上海的那天大吵一架，打算到機場飛到上海找她的時候，見到拿着拐杖的2017年真正李子維出現在自己面前，並向自己表示不要搭上這班失事的飛機。（劇照）

成為王詮勝後的李子維，與前往上海當日的黃雨萱大吵一架，打算到機場飛到上海找她的時候，見到拿着拐杖的2017年真正李子維出現在自己面前，並向自己表示不要搭上這班失事的飛機，然而「王詮勝」為了不打破循環最終仍決定登機，並將作為詮勝時使用的手機和婚戒交給2017年的自己。王詮勝搭上飛機失事死亡後，李子維的靈魂回到2003年撞車後的自己，經歷一連串的治療之後，由於腳傷太嚴重要一生撐着拐杖，但他依然堅持着思念雨萱的十五年時光，等待到雨萱於2019年穿越完之後，兩人終於重逢，可惜最後卻被謝芝齊殺害。

李子維的靈魂回到2003年撞車後的自己，經歷一連串的治療之後，由於腳傷太嚴重要一生撐着拐杖。（劇照）

李子維等待到雨萱於2019年穿越完之後，兩人終於重逢。（劇照）

黃雨萱經歷完三次穿越、再經歷完李子維的死亡之後一年，她於2020年12月30日在車中聽着《Last Dance》，意外地穿越回1999年小年夜（2月14日）陳韻如墮樓的前一秒，求生欲意志強勁的黃雨萱最後被莫俊傑救回。她為了之後不再發生一連串的悲劇，請莫俊傑將錄音帶銷毀，並於翌日與李子維道別。錄音帶被銷毀之後，各人對於所有的回憶從此消失，各自回到本來的時空線上。

黃雨萱第四次穿越，與李子維道別。（劇照）

各人對於所有的回憶從此消失，各自回到本來的時空線上。（劇照）